Louvre, 9 milioni di visitatori

Nel 2023 il Museo del Louvre ha accolto 8,9 milioni di visitatori, con un amento del 14% rispetto al 2022, avvicinandosi ai livelli record pre-Covid. Lo ha reso noto l’istituzione parigina, che ha appena annunciato per l’anno in corso un ritocco delle tariffe d’ingresso: il biglietto standard costa oggi 22 euro, 5 euro in più di prima. Il 32% dei visitatori individuali del Louvre nel 2023 è stato francese: quanto agli stranieri, i turisti provengono principalmente dagli Stati Uniti (13%) e dai Paesi limitrofi (Italia 7%, Regno Unito e Germania 5%, Spagna 4%). I visitatori asiatici stanno gradualmente tornando (Giappone, Corea, Cina: 2,5%). Il 43% dei visitatori del Louvre ha meno di 26 anni.