Lip Basting, il segreto scandinavo per labbra morbide e idratate

Durante l'inverno, le labbra secche e screpolate possono diventare un fastidio costante, e spesso né burri né oli sembrano fornire un sollievo duraturo. Ma nei Paesi del Nord Europa , dove il freddo è particolarmente intenso, è diffusa una tecnica molto apprezzata per mantenere le labbra morbide e protette: il Lip Basting .

Causa

Prima di scoprire come funziona il Lip Basting, è utile capire i fattori che causano la secchezza delle labbra ed eventuali taglietti e screpolature. Queste ultime sono più vulnerabili rispetto ad altre zone del viso perché hanno meno strati cutanei e non presentano ghiandole sebacee, dunque sono incapaci di trattenere naturalmente l'idratazione. Inoltre sono più esposti agli effetti di climi rigidi ea freddo, vento e aria secca e risentono di più di eventuali abitudini scorrette (come bere poca acqua e inumidirle con la saliva).

Cura della pelle

Così come ci si prende cura della pelle del viso con una detersione adeguata, è importante dedicare la stessa attenzione alla bocca. Avere labbra lisce e vellutate non dipende solo dall'idratazione, ma anche dal modo in cui si rimuovono rossetti e gloss. Se si usano saponi aggressivi o detersivi ricchi di solfati, si rischia di eliminare anche l'umidità naturale della pelle. Occorre usare prodotti delicati, che rispettano l'equilibrio naturale della pelle, come un'acqua micellare o uno struccante lenitivo.

Esfoliazione

Un balsamo labbra da solo non può fare miracoli se prima non si rimuovono le cellule morte. Passare uno spazzolino morbido o un panno può aiutare, ma per un'azione più efficace è meglio optare per uno scrub con microgranuli di zucchero sospesi in oli nutrienti. Si dovrebbero massaggiare le labbra con movimenti circolari per circa 20 secondi, insistendo sulle zone più secche. Oltre a eliminare le pellicine, questo stimola la circolazione, rendendo la bocca più rimpolpata. Per un'esfoliazione ancora più avanzata ed efficace, se non si ha un'epidermide facilmente reattiva, si può provare anche con un peeling chimico con una bassa concentrazione (meno del 10%) di acido glicolico, lattico o mandelico, adatto anche a tutte le pelli più sensibili.

Maschera idratante

Come per il viso, anche le labbra possono beneficiare dei principi attivi di maschere idratanti da lasciare in posa tutta la notte. Questi trattamenti intensivi rilasciano idratazione profonda e creano uno strato protettivo per trattenere l'umidità. Si dovrebbe fare una o due volte a settimana. Chi ha labbra particolarmente segnate, potrebbe provare impacchi a base di acido ialuronico o retinolo, capaci di stimolare la produzione di collagene, favorire il ricambio cellulare e migliorare l'idratazione e la compattezza della mucosa.

Balsamo nutriente

Dopo l'esfoliazione e al risveglio, una volta fatta un'accurata pulizia, bisognerebbe applicare generosamente un balsamo labbra nutriente e occlusivo, massaggiandolo finché non si fonde completamente con la pelle. Questo accorgimento aiuta a ripristinare morbidezza, elasticità e dà una sensazione di comfort immediato.