UK e USA non pubblicano un graphic novel su Elon Musk. L’autore: “Viviamo in un clima di paura”

Londra, 28 novembre 2024 – “Elon Musk: Investigation into a New Master of the World” è il titolo dell’ultimo graphic novel di Darryl Cunningham, fumettista britannico di 64 anni, protagonista di una situazione editoriale particolare. Mentre il romanzo è già stato tradotto in francese e pubblicato dalla casa editrice Delcourt a maggio, l’autore sta riscontrando difficoltà nel trovare un editore sia nel Regno Unito sia in USA.

Il timore è quello di possibili “conseguenze legali”, nonostante l’interesse dimostrato per la biografia di Musk da diversi editori internazionali in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, dove il libro è stato presentato da Delcourt. In un'intervista all'Observer, riportata dal Guardian, Cunningham ha dichiarato: “Sono sorpreso che gli editori siano così cauti nel pubblicare il libro su Musk, visto che esistono già molti libri su di lui e sulle sue aziende. Delcourt ha fatto esaminare ogni parola e immagine dai propri avvocati per garantire l’assenza di problemi. Non ho usato alcuna informazione che non fosse già pubblicata altrove, molte provenienti dal libro scritto dalla madre di Musk, Maye”. “Sembra che viviamo in un clima di paura – ha aggiunto – Le persone peggiori hanno un potere immenso e, per questo, individui, istituzioni, aziende e governi tendano a nascondersi”.

Come spiega il Guardian, Cunningham ha già scritto e illustrato sette libri di saggistica su argomenti che spaziano dal crollo economico globale del 2008 al leader russo Vladimir Putin. Tutti hanno facilmente trovato editori sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Resta un’aura di mistero quindi sul silenzio calato sul progetto su Musk, che nella sua edizione francese ha riscosso molto successo ed è stato definito “ricco e stimolante” da Le Journal du Dimanche. Inoltre, sono già stati pubblicati diversi libri su Musk da quando è diventato quel “visionario” e “leader” del pensiero di destra. Come fa notare Fumettologica, tra questi c’è la biografia del 2023 scritta da Walter Isaacson – uscita in Italia per Mondadori – che è stata criticata da Musk per alcune inesattezze per le quali l’autore si è scusato e che ha corretto. Ma a parte questo, i vari libri non hanno mai portato ad alcuna azione legale.

Cunningham ha elogiato Delcourt per “aver avuto il coraggio” di pubblicare la sua opera. Il graphic novel non è un’agiografia, bensì un racconto della vita di Musk a partire dalla sua famiglia, fino all’ascesa alla classe miliardaria attraverso le sue varie imprese, tra cui l'acquisizione di Tesla, SpaceX e Twitter, che ha ribattezzato X. “Sapendo ciò che so sull’uomo, trovo incredibile che una figura così mediocre possa accumulare tanta ricchezza – ha dichiarato Cunningham – Ma è sempre stato così”.