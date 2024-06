Suzanne Collins annuncia il quinto libro di Hunger Games

New York, 6 giugno 2024 – L’autrice Susan Collins pubblicherà il quinto libro di Hunger Games, “Sunrise on the Reaping”. Lo ha annunciato la casa editrice Scholastic, con cui Collins ha pubblicato tutti i volumi della saga fantasy distopica da milioni di copie, ambientata nella post-apocalittica Panem.

"Sunsrise on the Reaping”, in uscita il 18 marzo 2025, sarà un prequel ambientato 24 anni prima del primo romanzo, “The Hunger Games” (pubblicato in Italia da Mondadori, nel 2009), e 40 anni dopo l’ultimo, “The Ballad of Songbirds and Snakes” (Mondadori, 2020) – anch’esso un prequel che racconta la storia del presidente di Panem, Coriolanus Snow. Il nuovo libro si aprirà con la mietitura per la 50esima edizione degli Hunger Games, quelli che ha vinto Haymitch Abernathy, mentore di Katniss Everdeen e Peeta Mellark nel primo romanzo.

Come riportato da The Guardian insieme a The Associated Press, Collins ha dichiarato di essersi ispirata al filosofo scozzese David Hume e “alla sua idea di sottomissione implicita, ‘la facilità con cui i molti sono governati dai pochi’” in questo nuovo romanzo. La storia è anche “un approfondimento sull'uso della propaganda e sul potere di coloro che controllano la narrazione”. Un tema principale nella saga, che dal primo volume ha sempre trattato, facendo riflettere sull’utilizzo dei media e sul potere della disinformazione. “La domanda ‘Reale o non reale?’ mi sembra ogni giorno più rilevante” ha detto la scrittrice.

I diritti cinematografici non sono ancora stati annunciati. Tutti e quattro i libri precedenti sono stati adattati in una franchise da miliardi di dollari per Lionsgate, che ha visto Jennifer Lawrence interpretare l'eroina Katniss Everdeen nelle versioni cinematografiche di “The Hunger Games” (2012), “La ragazza di fuoco” (2013) e “Il canto della rivolta”, diviso in due parti uscite nel 2014 e nel 2015. L’ultimo film, “La ballata dell’usignolo e del serpente”, è uscito l’anno scorso, rivelandosi un successo al botteghino.