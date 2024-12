Scienza e fede unite nella lotta alla crisi climatica: il libro di Balzani e Castellucci

Ragione e spirito, scienza e fede, casacche diverse da indossare in una lotta comune a difesa della Terra sul terreno di gioco sempre più pesante della crisi climatica. Scritto a quattro mani da Vincenzo Balzani ed Erio Castellucci – il primo, uno dei chimici più noti al mondo, il secondo, arcivescovo di Modena e vice presidente della Conferenza episcopale italiana – La buona alleanza. Scienza e fede a difesa della casa comune (Libreria Editrice Vaticana) raccoglie le competenze di entrambi per argomentare come un cambio di paradigma nel rapporto umanità/ambiente sia ormai indifferibile.

Da un lato, è la scienza a spiegare come le energie rinnovabili debbano diventare il fulcro del mutamento socio-economico, dall’altro, la teologia denuncia l’urgenza di abbandonare la logica dello sfruttamento ad oltranza del nostro pianeta, con papa Francesco che non a caso, coi suoi documenti Laudato si’ e Laudate Deum, ha posto la Chiesa in prima linea nelle conversione ecologica.

Creazionisti ed evoluzionisti hanno soffiato a lungo sul fuoco dello scontro tra scienza e fede. Il libro archivia la contrapposizione nel segno di una complementarietà sintetizzata a dovere dal Nobel per la fisica, William Bragg: "Scienza e fede sono opposte come il pollice e le altre dita della mano, un’opposizione grazie alla quale qualsiasi cosa può essere afferrata".

Il Big Bang illustra l’origine dell’Universo, 13,8 milioni di anni fa, e il suo sviluppo; Genesi, invece, nel suo doppio racconto della creazione, risponde a interrogativi profondi, non scientifici (il senso della vita, l’origine del male...) Solo chi confonde i reciproci piani di applicazione perdura in un conflitto fuori dalla storia. E in scena su una Terra che non ha più tempo (da perdere) per essere salvata.