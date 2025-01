McCarthy e McDowell con Terranova e Roversi nelle uscite di gennaio 2025

La narrativa torna ad emozionare con una serie di uscite imperdibili, spaziando dall'introspezione psicologica all'horror gotico, dal giallo italiano, al teatro e al fantasy. Ecco una selezione dei titoli che promettono di lasciare il segno.

L'ultima fatica letteraria di Nadia Terranova

Nadia Terranova - "Quello che so di te" (Guanda) Genere: Narrativa Italiana

Un romanzo che scava nelle radici della follia e della memoria familiare. La protagonista, osservando la figlia neonata, si confronta con il peso di un'eredità incombente: Venera, la bisnonna internata in manicomio. Terranova intreccia ricordi, mitologie familiari e il tabù della malattia mentale, portando il lettore tra le mura del Mandalari di Messina e nelle pieghe di un passato sfuggente. Con uno stile poetico e incisivo, l'autrice esplora il confine sottile tra realtà e immaginazione, lasciandoci riflettere sul potere della memoria e sulla nostra identità.

Il nuovo libro di Michael McDowell

Michael McDowell - "Katie" (Neri Pozza) Genere: Horror gotico

Un horror gotico crudele e irresistibile. Ambientato nella New York del 1860, il romanzo segue la vendetta di Philo Drax contro Katie Slape, una figura selvaggia e spietata dotata di poteri psichici. Con una prosa magistrale, McDowell dipinge una New York cupa e affascinante, tra incendi e vendette sanguinarie. Katie è una delle figure più inquietanti della letteratura contemporanea, incarnando crudeltà e potere distruttivo. Questo romanzo, pubblicato originariamente nel 1982, torna a sorprendere con una nuova edizione italiana, un regalo imperdibile per gli amanti del genere.

La copertina del nuovo libro di Paolo Roversi

Paolo Roversi - "L'innocenza dell'iguana" (Marsilio) Genere: Giallo

La nuova indagine di Enrico Radeschi si sviluppa tra le strade di Milano e le nebbie di Venezia. Una sparatoria in pieno centro e la scomparsa della figlia di un amico portano Radeschi e il vicequestore Sebastiani a seguire piste intrecciate e cariche di tensione. Accanto a loro, Liz, una giovane hacker, arricchisce la narrazione con freschezza e profondità. Roversi combina azione, introspezione e riflessioni sul senso di giustizia, confermandosi una delle voci più brillanti del giallo italiano.

La copertina del nuovo libro di Cormac McCarthy

Cormac McCarthy - "Il tagliapietre" (Einaudi) Genere: Teatro

L'unica opera teatrale di McCarthy, finalmente pubblicata, è un dramma in cinque atti che racconta la decadenza di una famiglia di scalpellini neri nel Kentucky. Al centro, la lotta di Ben Telfair per preservare un mestiere sacro contro il tempo e il progresso. McCarthy mescola un linguaggio poetico e biblico, anticipando temi come la resilienza e il peso del passato. "Il tagliapietre" è un'opera densa e simbolica, che aggiunge una gemma preziosa al corpus letterario del grande autore.

Il libro di Alicia Gimenez-Bartlett

Alicia Giménez-Bartlett - "Una poco di buono" (Sellerio) Genere: Racconti noir

Petra Delicado e Fermín Garzón tornano con sei indagini raccolte in un unico volume. Ogni racconto è un piccolo gioiello noir ambientato nei quartieri di Barcellona. Con ironia e profondità, la coppia affronta crimini e contraddizioni sociali, dando vita a un poliziesco che diverte e affascina. Giménez-Bartlett conferma il suo ruolo di maestra del giallo latino, unendo introspezione e umorismo.

L'ultimo romanzo di J.R.R. Tolkien

J.R.R. Tolkien - "La caduta di Númenor" (Bompiani) Genere: Fantasy

La Seconda Era della Terra di Mezzo prende forma in questo volume curato da Brian Sibley e illustrato da Alan Lee. Dalla nascita degli Anelli del Potere alla rovina di Númenor, il libro unisce testi frammentari in una narrazione coesa e appassionante. Una pietra miliare per i fan di Tolkien, che esplora le origini di eventi fondamentali nella mitologia della Terra di Mezzo.