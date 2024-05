Alice Munro: l’arte (da Nobel) del racconto

Roma, 14 maggio 2024 – La scrittrice Alice Munro, una delle maggiori autrici internazionali di racconti – la “Cechov“ canadese, maestra dell’analisi della vita quotidiana attraverso la lente della narrativa breve – è morta ai 92 anni in una casa di cura in Ontario. Soffriva di demenza senile da oltre un decennio. Nel 2013 venne insignita – tredicesima donna all’epoca e prima canadese – del Premio Nobel per la letteratura; subito dopo annunciò il suo ritiro dalla scrittura. Già malata, Munro non si presentò a ritirare il prestigioso riconoscimento dell’Accademia Svedese a Stoccolma. Era nata a Wingham, nell’Ontario, il 10 luglio 1931.

L’opera della Munro si basava su forme e argomenti tradizionalmente ignorati dal mainstream letterario. In carriera ha accumulato una serie di riconoscimenti importanti: per tre volte il Governor General’s Literary Award, il National Book Critics Circle Award, l’O. Henry Award e il Man Booker International Prize. Tanti premi culminati nel Nobel.Acclamata per i suoi racconti sull’oscurità e il desiderio che si trovano nella vita di tutti i giorni, annidati nella provincia del Canada, ha pubblicato numerose raccolte di storie brevi e un romanzo. In Italia Munro la sua vasta opera letteraria è stata pubblicata da Einaudi, da Il sogno di mia madre (2001) a Scherzi del destino (2013) e La vita delle ragazze e delle donne (2018).

Nata come Alice Ann Laidlaw e cresciuta in una famiglia di allevatori e agricoltori, Munro aveva cominciato a scrivere fin da adolescente pubblicando la sua prima novella The Dimensions of a Shadow mentre era studentessa all’University of Western Ontario nel 1950. Durante gli studi universitari aveva lavorato come cameriera, raccoglitrice di tabacco e impiegata di biblioteca. Nel 1951 abbandonò l’università presso la quale aveva frequentato la Facoltà di Letteratura per sposare James Munro e trasferirsi a Vancouver, nella Columbia Britannica. Nei primi anni di matrimonio la coppia ebbe tre figlie, Sheila (1953), Catherine (1955) e Jenny (1957); la secondogenita morì quindici ore dopo essere venuta alla luce. Nel 1966 nacque un’altra figlia Andrea.

La prima raccolta di racconti di Alice Munro, La danza delle ombre felici (Dance of the Happy Shades) del 1968 riscosse ampi consensi di critica e vinse il Governor General’s Award. Seguì nel 1971 Lives of Girls and Women, una raccolta di storie interconnesse che fu pubblicata come romanzo. Alice e James Munro divorziarono nel 1972. Lei ritornò nell’Ontario e diventò “Writer-in-Residence“ all’università che aveva frequentato in gioventù. Nel 1976 si sposò con Gerald Fremlin, un geografo. Dal 1979 al 1982 viaggiò Australia, Cina e Scandinavia. Nel 1980 ottenne il posto di “Writer-in-Residence“ sia alla University of British Columbia sia alla University of Queensland. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta Munro ha regolarmente pubblicato una raccolta di racconti brevi una volta ogni quattro anni.

Munro riusciva a racchiudere in poche pagine più intuizioni, sfumature e suspense di quanto la maggior parte degli scrittori riesca a fare in un romanzo. La sua grande connazionale Margaret Atwood l’ha definita "tra i maggiori scrittori di narrativa inglese del nostro tempo”. Lo scrittore angloindiano Salman Rushdie l’ha elogiata come “una maestra della forma”, mentre lo scrittore statunitense Jonathan Franzen ha scritto: “La Munro è uno dei pochi scrittori, alcuni viventi, molti morti, che ho in mente quando dico che la narrativa è la mia religione”.

r.c.