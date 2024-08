L’estate di SuperSimo: "La più Dolce della mia vita"

"Non ho rimpianti né rimorsi. Ho vissuto le mie età come dovevo. Oggi sono una donna risoluta anche grazie alle cadute e alle esperienze non positive". Parola di Simone Ventura, la popolare conduttrice tv che si sta godendo la sua estate da sposata con Giovanni Terzi, felice, soddisfatta e grata per quello che ha conquistato finora. E lo fa nella “sua“ Rimini, la città dove si è innamorata e dove lo scorso 6 luglio è convolata a nozze con il giornalista con cui condivide anche il festival La Terrazza della Dolce vita, ciclo di salotti en plen air con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea, in corso fino all’11 agosto nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel (appuntamenti quotidiani alle ore 19 con l’ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Simona, come sta vivendo questa estate?

"È l’estate più bella della mia vita. È la mia prima stagione da sposata con Giovanni, i nostri figli stanno tutti bene e siamo arrivati al quinto anno del festival La Terrazza della Dolce vita, un vero viaggio tra colori ed emozioni insieme a tanti personaggi, un percorso di ascolto che coinvolge il pubblico e arricchisce anche noi".

Quali argomenti affrontate?

"Temi di attualità e argomenti più leggeri. Ci sono stati Lino Banfi che ha ha raccontato la sua lunga carriera, il ballerino Kledi Kadiu ci ha fatto commuovere con la storia della sua vita, partito profugo dall’Albania nell’agosto del 1991. Abbiamo affrontato la violenza di genere con Gino Cecchettin, padre di Giulia, torneremo a parlarne anche con Matilde D’Errico, la conduttrice del programma tv Sopravvissute. Stasera sono attesissimi Giancarlo Giannini e Dan Harrow, che non vedo dai tempi dell’Isola. Domani ci saranno il mitico Potsie della serie Happy Days, il bassista e compositore Saturnino, ma anche Gianmarco Tognazzi con cui torneremo a parlare di Ugo di noi.100 + 2 anni di Tognazzi in mostra, l’esposizione ospitata al Grand Hotel già tema dell’incontro dei giorni scorsi con Ricky Tognazzi. Tanti ospiti ma soprattutto tanti amici".

Con Ricky Tognazzi l’amicizia è nata in pista...

"L’esperienza a Ballando con le stelle è stata incredibile sotto tutti i punti di vista. La trasmissione resterà sempre nel mio cuore: Giovanni e io siamo usciti dallo show più ‘ricchi’, forse l’unico caso di coppia migliorata in tv".

Il Festival è una delle sue più grandi soddisfazioni e non a caso il Grand Hotel di Rimini è stato scelto come cornice del matrimonio...

"Sì, il luogo del cuore, un posto magico dove ci siamo innamorati anni fa, nel 2019, in vacanza. L’anno dopo siamo tornati pensando di sostenere in qualche modo la famiglia Batani che gestisce il Grand Hotel, vista la pandemia. Abbiamo pensato di chiamare i nostri amici per i talk, ci hanno dato fiducia e non abbiamo più smesso".

Rimini è sempre stata la sua “casa“ dell’estate?

"Da ragazza andavo a Riccione con la famiglia, poi appena maggiorenne in Riviera di Ponente con gli amici di Torino. Ci sono stati, quindi, gli anni della Sardegna che adesso frequento solo a luglio mentre il mese d’agosto lo trascorro a Rimini dove vengono anche i miei figli".

Ci sono state anche tante estati di lavoro...

"Sì, assolutamente, ho iniziato nel 1992. E non mi è mai pesato rinunciare alle vacanze. Anche i miei figli in questo periodo stanno lavorando. Credo che ci siano tanti giovani pronti a rimboccarsi le maniche, a darsi da fare. Spesso quelli ‘svogliati’ fanno più rumore, ma sono pochi".

Un ricordo delle sue prime esperienze tv?

"La partecipazione a Cuori e denari, il programma di Mediaset registrato proprio in estate alla discoteca Peter Pan di Riccione. Non ebbe un grandissimo successo ma mi permise di conoscere Alberto Castagna".

Ha lavorato con i più grandi della tv, da Mike a Baudo...

"Sì, mi ritengo molto fortunata. Non riesco a fare paragoni ma da ognuno di loro ho imparato qualcosa e ho avuto l’opportunità per crescere".

Come è cambiata la tv in questi anni?

"L’avvento di internet e delle piattaforme ha cambiato la fruizione, ora è il pubblico che sceglie cosa e quando guardare. Ma la tv generalista è più viva che mai".

Un programma che le piacerebbe condurre?

"A settembre tornerò con Citofonare Rai 2, poi sarò impegnata con un adventure show che andrà in onda in primavera sempre sulla tv pubblica. Sinceramente ho avuto tutto, anche Sanremo ed è stato un treno inaspettato ma meraviglioso che mi ha dato tanto".

I fan la vorrebbero di nuovo alla conduzione dell’Isola dei famosi...

"Ma non ci sarà. Anche se io saprei come farla rinascere".

In passato ha dichiarato che le sarebbe piaciuto diventare direttore di rete. Le piacerebbe ancora?

"Adesso in Rai il meccanismo è cambiato, ci sono i direttori di genere. Ma mai dire mai...".