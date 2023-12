Le ultime frontiere della medicina

Panettone, torrone, ogni sorta di dolce, bevanda alcolica, poi primi, secondi e ogni altro prodotto ad alto tasso calorico. Sul sito Qn Salus come farsi perdonare dall’organismo per gli abusi a tavola nelle feste con piccole e grandi ricette di buon senso. Poi la mortalità dovuta ai disturbi respiratori innescati da ambiente e stili di vita rischiosi e l’esplorazione sul pianeta hi-tech legato a sanità e salute. Inoltre il cambio di modalità d’inoculazione dei vaccini tramite ultrasuoni: per chi ha paura della puntura.