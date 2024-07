Le Grotte di Frasassi protagoniste al Giffoni Film Festival con la nuova serie ‘Gormiti - The New Era’

Sabato 20 luglio alle 19:30, nella Sala Truffaut, verrà proiettato in anteprima mondiale il primo episodio della serie, girata in parte all'interno delle Grotte di Frasassi e nel suggestivo territorio circostante. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista Mario Parruccini e il cast principale, composto dai giovani attori Millie Fortunato Asquini, Federico Cempella, Robel Tesfamichael, Francesco Petit e Claire Palazzo.

Una produzione internazionale ambientata nelle Marche

"Gormiti - The New Era" è una serie in 20 episodi che verrà trasmessa in autunno su Rai2, Rai Gulp e RaiPlay. La produzione, rivolta a un pubblico di bambini e preadolescenti, mira a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela ambientale, in linea con i valori educativi da sempre promossi dalle Grotte di Frasassi.

Le Grotte di Frasassi: un patrimonio naturalistico unico

Situate nel comune di Genga, in provincia di Ancona, le Grotte di Frasassi rappresentano uno dei complessi carsici più grandi e affascinanti al mondo. Aperte al pubblico dal 1974, offrono ai visitatori un percorso di circa 1,5 km attraverso spettacolari formazioni di stalattiti e stalagmiti. L'Abisso Ancona, la prima cavità visitabile, è talmente vasto che potrebbe contenere il Duomo di Milano. Le grotte, gestite dal Consorzio Frasassi, sono anche un importante centro di ricerca geologica e meta privilegiata per il turismo scolastico.

Uno scorcio delle Grotte di Frasassi

Un set naturale per produzioni audiovisive

Oltre al loro valore naturalistico e scientifico, le Grotte di Frasassi si stanno affermando come location per eventi e produzioni di risonanza internazionale. Tra le recenti iniziative, si ricordano i concerti de Il Volo e di Andrea Bocelli, nonché le riprese dell'ultima opera cinematografica del Premio Oscar Vittorio Storaro.

La partecipazione al Giffoni Film Festival con "Gormiti - The New Era" conferma il crescente interesse del mondo dell'intrattenimento per questo straordinario patrimonio naturale italiano, capace di offrire scenari unici e suggestivi per produzioni audiovisive di alto livello.