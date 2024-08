Le destinazioni estive per sfuggire alla calca e conoscere lo Stivale

Chi fosse ancora indeciso su quale tragitto scegliere per raggiungere la destinazione estiva, può prendere spunto dall’Atlante della ’Fondazione Italia Patria della Bellezza’ che – per questa estate o per un viaggio fuoristagione – propone 10 mete fuori dai circuiti turistici più noti selezionate tra oltre 500 realtà mappate nella raccolta presente sul sito della Fondazione e ideali per trascorrere qualche ora al riparo dalla massa vacanziera.

Partiamo dal Nord Italia dove il suggerimento è quello di visitare la ’Biblioteca Capitolare di Verona’ che sorge nella Cattedrale ed è considerata la più antica biblioteca al mondo ancora in attività. Da non perdere l’Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, la Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (nella foto) o il ’Poggiolo’, punto di ristoro e socialità nel Parco Storico e Naturale di Monte Sole, sull’Appennino bolognese.

Al Centro Italia focus sui Borghi Sibillini, veri e propri tesori nel cuore d’Italia, un luogo dove il tempo sembra aver rallentato il suo corso. L’Istituto Centrale per la Grafica, nel cuore di Roma, si fonde armoniosamente con uno dei simboli più iconici della città eterna: la Fontana di Trevi. E in pochi lo sanno... Da non perdere in Maremma l’Orto Botanico Corsini, a Monte Argentario: aperto per la prima volta, il giardino nel cuore di Porto Ercole è un gioiello botanico di inestimabile valore.

Infine il Sud. Merita una visita,nel cuore della Calabria, Belmonte Calabro e la sua ’Rivoluzione delle Seppie’, così come il Golfo dei Delfini a Taranto. La Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo di Napoli, costituita nel 2018, è una scuola d’alta sartoria che ha l’intento di preservare il patrimonio di conoscenze e saper fare legate alla tradizione sartoriale e ha anche uno stabilimento e alcuni negozi. E infine il Parco Nazionale del Pollino dove, fino al 30 agosto, va in scena la seconda edizione del Salgemma Lungro Festival.