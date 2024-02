Lampade smart, pro e contro: come e cosa scegliere

L'illuminazione smart offre un maggior controllo, flessibilità e convenienza rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali, a fronte di un costo iniziale più alto. Ormai non sono più una novità, ma sempre più spesso la norma, nelle case, nelle aziende, nei negozi e in tanti altri ambiti. Stiamo parlando delle lampade smart e in generale le fonti luminose intelligenti che possono essere personalizzate e utilizzano tecnologie avanzate per garantire l’illuminazione.

Caratteristiche

La maggior parte di questi apparecchi hi tech possono essere azionati o spenti dallo smartphone, dal tablet, dal pc o con gli assistenti vocali. L'illuminazione smart può essere realizzata in almeno due modi: - utilizzando lampadine intelligenti collegate a un hub (o direttamente al router domestico) - mediante lampadine tradizionali connesse a prese intelligenti. Si tratta di approcci diversi tra loro, ma non confliggono: entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi, e una può essere preferita rispetto all'altra a seconda delle specifiche applicazioni.

Tipologie

In commercio sono disponibili diverse tipologie di luci smart. - Le lampade led consentono di regolare l'intensità, il colore e la programmazione dell'accensione e dello spegnimento. - La luce delle strisce led smart può essere adattata a diversi ambienti, sia all’interno delle case sia all’esterno. - Le plafoniere e i faretti smart illuminano specifiche aree e possono essere regolati per creare atmosfere diverse. - L’illuminazione smart è anche quella di alcuni pannelli modulari che possono essere montati a parete, offrendo soluzioni personalizzate. - Tra i modelli di nuova generazione ci sono anche lucernai artificiali che riproducono l’effetto di finestre. - I sensori di movimento e luminosità integrati attivano automaticamente le luci in risposta a determinati stimoli.

Vantaggi

- Il fatto che le lampade smart e le altre luci intelligenti possano essere controllate e gestite da remoto significa che non bisogna per forza raggiungere fisicamente gli interruttori. - Per accenderle o spegnerle non occorre essere nemmeno in casa o in un altro luogo in cui sono installate. - Si possono regolare l’intensità e i colori della luce, calda o fredda, in base alle proprie esigenze e preferenze e per creare atmosfere particolari all’occorrenza. - Questi dispositivi possono essere integrati anche da altri apparecchi e sistemi domestici 4.0, connessi a loro volta alla rete domestica. - Alcuni sistemi di illuminazione intelligente sono pensati e strutturati per consentire efficienza energetica e dunque ottimizzazione e risparmio delle risorse. - Gli utenti-consumatori possono programmarle affinché le luci si accendano automaticamente in momenti specifici della giornata, per esempio all’alba o al tramonto, o quando rilevano la presenza di una persona.

Svantaggi

- Lampade smart e in generale luci intelligenti costano un po’ di più quando vengono acquistate rispetto agli articoli dell’illuminazione tradizionale e standard. - I dispositivi di illuminazione 4.0, per funzionare, hanno bisogno di una connessione a Internet wi-fi stabile e sicura. - C’è da mettere in conto che, periodicamente, serve un aggiornamento dei software per installare nuove funzionalità, se richieste, ma anche per correggere eventuali errori e falle di sistema che potrebbero comparire. - Chi è poco avvezzo alla tecnologia potrebbe avere qualche difficoltà sia nella loro installazione sia nel loro utilizzo e potrebbe richiedere assistenza da parte di terzi, anche a pagamento, se non vengono aiutati da persone di famiglia o amici. - Lampade e luci in questione, connesse a Internet, potrebbero porre un problema legato alla privacy e alla sicurezza dei dati personali. Occorre dunque contare su sistemi di protezione digitale affidabili e garantiti.