Laguna Blu da record, il leggendario diamante di Bulgari battuto più di 25 milioni di dollari

Ginevra, 17 maggio 2023 - Il leggendario diamante blu di Bulgari, Laguna Blu, è stato venduto per più di 25 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record mondiale. L'acquirente è voluto restare anonimo, e ha lanciato la sua offerta all'asta da Sotheby's a Ginevra via telefono.

Il leggendario Laguna Blu

Il diamante Laguna Blu, creato da Bulgari nel 1970, resta avvolto nel mistero: era ricomparso all'asta dopo mezzo secolo di silenzio, e ora sparirà nuovamente in una collezione privata anonima. E' una pietra preziosa rarissima, anche per la sua eccezionale saturazione del colore e il profondo blu oceanico. Tre le caratteristiche che ne hanno fatto volare la valutazione: 1) è un diamante blu Fancy Vivid da 11,16 carati, tra le gemme più rare al mondo; 2) è un gioiello firmato da Bulgari; e 3) non è stato modificato, vantaggio che si traduce nella possibilità di un ulteriormente miglioramento con i moderni metodi di taglio.

Un'asta che cancella la pandemia

L'appuntamento di Sotheby's è stato un successo, riportando ai fasti pre-pandemia la casa d’aste con la vendita del catalogo "Magnificent Jewels and Noble Jewels" degli ultimi cinque anni, dal maggio 2018, con un incasso totale di 76.732.260 franchi svizzeri (85.431.762 dollari). Se il top è stato proprio il Bulgari Laguna Blu, venduto al di sopra del prezzo richiesto (22.625.100 franchi svizzeri) a 25.189.429 dollari (23,2 milioni di euro), è tutta l'asta ad aver registrato un'impennata con più della metà (53,4%) di tutti i lotti venduti, ben al di sopra della loro stima massima: praticamente tutti hanno raggiunto prezzi entro o al di sopra delle loro stime (97%).

Altri preziosi battuti da Sotheby's

Tra gli altri gioielli presentati a Ginevra c'era anche un anello con diamanti Fancy Intense Pink e Fancy Deep Grayish Blue venduto per 10.560.600 franchi svizzeri (11.757.538 dollari); un anello con diamante giallo Fancy Vivid venduto per 1.130.300 franchi svizzeri (1.258.408 dollari); un anello con smeraldo e diamante venduto per 419.100 franchi svizzeri (466.601 dollari); una demi-parure di zaffiro e diamanti (1890 circa) venduta per 482.600 franchi svizzeri (537.298 dollari); una parure di rubini e diamanti Van Cleef & Arpels (anni '80) venduta per 203.200 franchi svizzeri (226.231 dollari); una coppia di orecchini pendenti in zaffiro e diamanti venduta per 203.200 franchi svizzeri (226.231 dollari); un anello con zaffiro fine Padparadscha e diamanti di Harry Winston venduto per 508.000 franci svizzeri (565.577 dollari).