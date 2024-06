La seduta Ops! strizza l’occhio all’ambiente

Design fa rima con sostenibilità per la seduta Ops! Disegnata dallo studio Archivolto questa divertente seduta è prodotta in polipropilene riciclato e, per la prima volta, anche in materiale plastico riciclato post-consumo proveniente dal recupero di imballi alimentari tipo tetrapak. Un progetto ambizioso, nato dal desiderio di realizzare un oggetto unico e versatile, adatto a molteplici applicazioni e spazi, sia indoor che outdoor, capace di instaurare un dialogo armonioso tra design e sos tenibilità.

Il design fresco di Ops!, contraddistinto da un profilo sinuoso e avvolgente, si rispecchia nell’in- novazione della materia che lo compone: un nuovo materiale riciclato post-consumo, proveniente dal recupero del tetrapak, materiale notoriamente formato da carta, plastica e alluminio. Grazie all’utilizzo di tecniche ad alta ingegnerizzazione è stato infatti possibile realizzare un processo per il recupero dei rifiuti di poliaccoppiati tale da creare questo nuovo materiale post-consumo.

Una seduta attenta all’ambiente e al Pianeta se si pensa che per realizzarne una sedia vengono recuperati diversi cartoni di materiale tipo tetrapak, recuperando in questo modo materiali di scarto senza rinunciare a ottime qualità strutturali (impilabile per 6), meccaniche ed estetiche. Oltre all’innovativa versione in tetrapak riciclato con finitura color sabbia, Ops! sarà disponibile – con e senza braccioli – anche in polipropilene 100 per cento riciclato nelle varianti di colore bianco, nero, canapa, tortora e terra.