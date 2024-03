La mia Africa. Trend e look sporty-chic in cashmere

Il calore del sole sulla pelle, spazi sconfinati punteggiati di verde, l’azzurro del cielo, naturale proseguimento di un viaggio che arriva fino alle calde distese della savana africana.

La nuova collezione primavera-estate 2024 Falconeri continua nel racconto di una storia vissuta in compagnia, alla scoperta delle sensazioni che i filati pregiati possono far vivere sulla pelle. Immersi in panorami naturali africani, una coppia vive un safari emozionante, accompagnata dall’impareggiabile leggerezza e morbidezza del cashmere ultrafine.

Questo filato, estremamente confortevole a contatto con la pelle, viene accuratamente selezionato dal brand tra la Mongolia e l’Inner Mongolia ed è tra le filature più leggere e resistenti. Il cashmere è un filato termoregolatore e grazie a queste caratteristiche è adatto ad ogni stagione. In un dialogo continuo con la natura, la palette per le collezioni uomo e donna vede protagoniste le nuances neutre, discrete e mai eccessive, che si adattano perfettamente a ogni occasione, anche le più casual.

Neri, sabbia e fiocco si affiancano a nuove sfumature, più energiche, ispirate alle tinte che ravvivano la savana dopo le rare piogge. L’azzurro Cielo e il Verde Foglia sono intensi e avvolgenti, specchio del ritorno della natura che non smette di ispirare i colori e i design del brand. La leggerezza impalpabile del cashmere ultrafine si armonizza con la varietà di scolli proposti e nuovi modelli, per soddisfare diverse esigenze di stile come nel cardigan a coste o nel maglione con scollo a V.