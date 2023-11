La fiducia di Pier Silvio: "Prima della Rai, in tutto"

Fine d’anno, tempo di bilanci. Pier Silvio Berlusconi ha chiamato a raccolta i giornalisti per fare il punto sullo stato di salute delle reti Mediaset. Febbre non c’è, il paziente ha un bel colorito. Quest’anno, per la prima volta nella storia, Mediaset batte la Rai, sia sul target commerciale (niente di nuovo) ma soprattutto su quello universale.

La Rai ha dato una bella mano, con una programmazione schizofrenica? "Direi che il merito è soprattutto del nostro lavoro", dice Pier Silvio. L’utile dovrebbe pareggiare quello dell’anno scorso (216 milioni) anche se in corso d’opera ne mancavano 90 ma, grazie a un certosino lavoro di ‘efficientamento’ (tradotto: tagli), sono stati faticosamente recuperati.

Le azioni Mediaset sono salite del 18% , mentre quelle delle altre emittente europee sono in media crollate della stessa cifra.

Eppure Pier Silvio non gongola: "È stata dura, davvero dura. Combattiamo con multinazionali che in Italia pagano il 3% di tasse, e anche la minimum tax al 15% sarebbe davvero il minimum. Inoltre non possiamo attingere al tax credit che spesso finisce nelle tasche di quelle stesse multinazionali". In ogni caso, va benissimo anche il web, dove Mediaset spadroneggia sia per numero di video, sia per minuti visti. Ma naturalmente si è parlato anche di altro, per esempio del caso Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni.

"Non sapevo niente del video di Striscia fino a pochissimo prima della messa in onda. Se vuole, Antonio Ricci sa come nasconderci ciò che intende trasmettere. Noi lo vediamo pochissimi minuti prima, direi quasi in diretta, e allora ci sarebbe una sola soluzione: non mandare in onda tutta Striscia. Ma sarebbe ancora più clamoroso." Dopo il video ha parlato con Ricci? "Altroché se l’ho sentito!" (dev’essere stata una conversazione molto animata, par di capire). "Ma Ricci è Ricci, lo sapete. Ricordo che mio padre una volta si ruppe due dita e un alluce per aver dato un pugno e un calcio al muro, dopo una puntata di Striscia".

Ha parlato anche con Meloni? "Subito dopo. Con lei ho un ottimo rapporto. Devo dire che prima ho sofferto, poi ho sorriso per le dietrologie". Avete altri video di Giambruno? Pier Silvio fa la faccia da poker, quella che si indossa quando si ha in mano la scala reale.

Piero Degli Antoni