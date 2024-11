La Biennale di Gaza degli artisti palestinesi: “ È un atto di resistenza”

Gaza, 25 novembre 2024 – Circa 50 artisti di Gaza esporranno le loro opere all'interno della Striscia assediata e stanno cercando gallerie d'arte per ospitare la mostra all'estero. Si tratta della “Biennale di Gaza”, un atto di sfida da parte degli artisti palestinesi contro l’assalto militare israeliano e per richiamare l'attenzione sulla situazione dei 2,3 milioni di persone del territorio, sottoposte ai bombardamenti da più di 13 mesi.

Come spiega il Guardian, non sarà facile far uscire le opere della Biennale di Gaza dalle linee d’assedio israeliane. Circa un quarto degli artisti che partecipano alla mostra è riuscito a passare in Egitto all'inizio della guerra. Di quelli rimasti, alcuni proveranno a inviare le opere fuori da Gaza attraverso gli operatori umanitari, che possono attraversare le linee sporadicamente; altri invieranno i materiali in forma elettronica, sotto forma di immagini e video, mentre alcuni collaboreranno con artisti in Cisgiordania per ricostituire le opere a distanza.

Tasneem Shatat, una ventiseienne di Khan Younis che ha contribuito all'idea ed è una delle principali animatrici dell'iniziativa, ha spiegato perché gli artisti hanno scelto di emulare Venezia e altre grandi città del mondo chiamando l'evento una “biennale”: “Le più grandi manifestazioni artistiche nel mondo si chiamano biennali, ospitano gli artisti più importanti per affrontare i temi più importanti attraverso l'arte – ha detto – Per noi, gli artisti più importanti al mondo ora sono quelli di Gaza”. Come si legge sul Guardian, il nome è anche una dichiarazione di intenti: la mostra, oltre a essere un “atto di resistenza e sopravvivenza”, sarà un evento ricorrente a Gaza e i suoi artisti ci saranno ancora tra due anni.

"La guerra ci ha sottratto molte cose e continua a rubarci tutto, mentre il mondo resta in silenzio – ha detto Shatat – Vogliamo che le istituzioni internazionali espongano questi disegni e dipinti. Non racconteremo le storie che il mondo già conosce, ma vi parleremo dell'oscurità dell'ingiustizia, vi parleremo di una vita nel mezzo della morte”. Così l’idea della biennale, nata come una conversazione tra artisti che cercavano di sapere se i loro amici fossero ancora vivi e di confrontarsi su come sopravvivere e continuare a fare arte sotto i bombardamenti, si è trasformata in una prova artistica di vita. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, e servirà l’intervento di una galleria d’arte o di un museo nazionale estero perché diventi realtà, ma Shatat è ottimista: “Tutte le opere degli artisti usciranno. Vedranno la luce, attraverseranno barriere, confini e leggi, e tutto il mondo le vedrà. Questo è il potere dell'arte" ha detto.