Koyo Kouoh nuova direttrice della Biennale Arte

È Koyo Kouoh, 57 anni, la nuova Direttrice del Settore Arti Visive della Biennale di Venezia, con l’incarico di curare la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte nel 2026. Lo ha deciso il Cda della Biennale, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco. Koyo Kouoh (Camerun/Svizzera) è dal 2019 Direttrice esecutiva e Chief Curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa a Città del Capo, in Sudafrica. È stata Direttrice artistica fondatrice di Raw Material Company, un centro per l’arte, la conoscenza e la società a Dakar (Senegal). Ha fatto parte del team curatoriale di documenta 12 (2007) e documenta 13 (2012).

"L’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia - il commento di Kouoh – è da oltre un secolo il centro di gravità dell’arte. Artisti, professionisti dell’arte e dei musei, collezionisti, galleristi, filantropi e un pubblico in continua crescita si riuniscono in questo luogo mitico per cogliere il battito dello Zeitgeist. È un onore e un privilegio unici seguire le orme dei miei illustri predecessori".