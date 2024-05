Khaby Lame e Wendy Thembelihle: amore sociale, nozze e divorzio lampo

Khaby Lame è di nuovo single. Il re dei social, che, partito da Chivasso (Torino), ha conquistato gli Stati Uniti, ha divorziato da Wendy Thembelihle Juel a una manciata di mesi dalle nozze. L’annuncio è stato dato dal manager di Khabane (nome completo dell’influencer), Nicola Paparusso, storico amico dei Lame. Paparusso ha parlato di una “inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale” tra i due ex marito e moglie. Nel caso di Lame e di Juel la separazione non richiede una procedura civile, dal momento che, come ha spiegato l’agente, la cerimonia nuziale era stata celebrata con rito musulmano.

La scalata di Khaby Lame

Khaby Lame è cresciuto nella regione del canavese, in Piemonte, e ha origini senegalesi. Come fenomeno social è esploso nel corso della pandemia, con video in cui ironizzava su clip e contenuti improbabili della Rete, smontandoli con qualche occhiata e alzata di spalle e tanta ironia. E così il giovane che fino a poco tempo fa faceva l’operaio in una ditta di filtri per auto si è ritrovato, nel giro di pochi anni, a scalare le classifiche degli influencer sul web e a girare video con celebrities come Matt Damon, Robert Downey Jr. e Tom Cruise. Per numero di follower ha superato Charli D’Amelio, regina statunitense di TikTok. Il suo linguaggio non verbale riesce a essere compreso da tutti: è stata la sua chiave vincente.

Di Wendy Thembelihle Juel si sa poco: è una modella con radici danesi e sudafricane, molto richiesta per i servizi di moda delle riviste più glam e patinate della Danimarca. Nonostante la loro esposizione mediatica, i due hanno tenuto riservati molti aspetti della loro relazione, tanto che Khaby non ha mai rivelato come, quando e dove i due si sono incontrati.

Matrimonio lampo

Come anticipato, la cerimonia nuziale di Khaby e Wendy è stata celebrata nel settembre 2023, in modo intimo e riservato, solo alla presenza dei parenti più stretti. Poco tempo dopo, a dicembre 2023, Lame e Juel hanno pubblicato sui social uno scatto in cui la modella mostra un prezioso anello che Khaby le ha regalato per sottolineare ulteriormente la loro unione.

Nelle interviste rilasciate in quel periodo, Lame ha detto di voler diventare padre e di desiderare diversi figli. Lui stesso viene da una famiglia numerosa, formata da sette componenti in tutto. Nonostante il successo del tiktoker e la carriera della sua ex moglie, la coppia ha sempre condotto una vita privata riservata, lontana dai riflettori. Anche rispetto al loro allontanamento, oltre all’annuncio del manager di Khabe non ci sono stati post pubblici o dichiarazioni dei diretti interessati ai follower.

Progetti futuri

Intanto continua l’ascesa di Lame anche oltreoceano. Agli eventi più famosi dello showbiz statunitense e mondiale Khaby è presente. È successo anche ai Grammy Awards, agli Oscar e al Super Bowl. Inoltre sono cominciate anche le riprese del film ‘00 Khaby’, un mix di azione e commedia di cui l’ex operaio è protagonista. La pellicola è prodotta da Marco Belardi, che ha già siglato un successo come ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese.

Come ha spiegato Khabane in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Lame vestirà i panni di una spia segreta alle prese con una questione internazionale da risolvere. Non sarà facile. Le scene saranno girate in diverse parti del mondo: oltre all’Italia, anche a Montecarlo, ad Abu Dhabi, a Los Angeles. Qualche mese fa, al riguardo, Khaby aveva detto che preferiva non ricorrere a una controfigura e per questo si stava allenando parecchio.