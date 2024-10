Keanu Reeves debutta come pilota e va subito fuori pista

Non si può di certo affermare “Buona la prima” per Keanu Reeves. L’attore ha debuttato come pilota partecipando alla Toyota Gr Cup a Indianapolis, ma non è andata benissimo. La gara per dilettanti appassionati di automobili e aspiranti piloti è costituita da due corse e nella prima Keanu Reeves è finito fuori pista per evitare lo scontro con un’altra auto.

Un fuoripista che ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere importanti, visto che Keanu Reeves ne è uscito illeso e ha ripreso la gara. Conquistando un buon 25esimo posto sui 33 piloti in gara.

Una curiosità: l’attore ha guidato l'auto numero 92 BRZRKR, il che rappresenta un riferimento alla graphic novel ‘The Book of Elsewhere’ che ha realizzato insieme a China Miéville.

A questo punto, dopo l’incidente di Indianapolis, sarebbe lecito attendersi un suo ritiro dal mondo automobilistico. Invece, con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto e soprattutto vista la passione che nutre da tempo per il mondo delle gare su quattro ruote, Keanu Reeves sarà presto di scena in altre competizioni.