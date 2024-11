Il ritorno in pubblico di Kate, i prossimi impegni della principessa in rinascita

A due mesi dalla conclusione della chemioterapia, annunciata da lei stessa con un video commovente, la principessa Catherine, moglie del principe William, erede al trono inglese, sta fortunatamente meglio e sta tornando sempre di più sotto i riflettori in occasione di alcuni impegni istituzionali.

Concerto di Natale

Dopo essere apparsa accanto al marito e al suocero, re Carlo III, in occasione del Remambrance Day, il Giorno della Memoria in cui il Regno Unito commemora i suoi caduti in guerra nel primo e nel secondo conflitto mondiale, la Middleton si sta preparando al Concerto di Natale che sarà registrato a Westminster Abbey il 6 dicembre e che sarà poi trasmesso in televisione alla Vigilia. Per il 2025, inoltre, il principe e la principessa del Galles hanno in programma un tour reale con tappa anche in Italia. Il viaggio era stato programmato inizialmente per il 2024, ma poi la diagnosi di tumore ricevuta a fine febbraio da Kate e il percorso terapeutico hanno fatto slittare i piani.

La ripresa della quotidianità

Kate, per fortuna, sta meglio e sta riprendendo gradualmente anche la sua routine quotidiana, inclusa la palestra, segnando un ritorno alla normalità dopo mesi molto duri. La Middleton è sempre stata una grande sportiva, appassionata, in particolare, di tennis, corsa e sci. Lo racconta Robert Jobson, giornalista britannico noto per le sue pubblicazioni sulla famiglia reale, tra cui il recente libro ‘Catherine: The Princess of Wales’. Secondo Jobson, la principessa, che il prossimo 9 gennaio compirà 43 anni, è pronta a tornare a tempo pieno alle attività sociali e istituzionali per conto della monarchia britannica, ma con meno pressione e meno frenesia rispetto al passato. La convalescenza, infatti, non è ancora del tutto conclusa. Ora, però, Kate si sta concentrando su una nuova routine più serena e adatta al periodo che sta vivendo. La sua priorità assoluta restano William e i loro figli George, Charlotte e Louis, al centro della sua vita.

L’assenza di Camilla

Alla cerimonia del Remambrance Day, oltre al sovrano, a William e a Kate, erano presenti anche altri membri della famiglia reale come il principe Edoardo con la moglie Sophie, duchessa di Edimburgo, e la principessa Anna accompagnata dal marito, Sir Timothy Laurence. Grande assente, invece, è stata la regina Camilla, costretta a rinunciare per via di un'infezione toracica. Buckingham Palace aveva comunicato che la monarca avrebbe seguito le celebrazioni privatamente, rispettando il riposo prescritto dai medici per favorire una piena guarigione. Anche per Camilla sono stati mesi complicati, con forti preoccupazioni, oltre che per la nuora, anche per il marito, al quale, a sua volta, è stato diagnosticato un tumore. Il sovrano si sta ancora sottoponendo alle cure dovute. Da poco, poi, Camilla ha dovuto dire addio alla sua amata Beth, la Jack Russell che aveva preso nel 2011 dal canile londinese di Battersea insieme all’altro cagnolino della stessa razza, Bluebell.