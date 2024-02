Jack Savoretti: il 10 maggio esce ‘Miss Italia’, il nuovo disco completamente in italiano

C’è grande attesa per l’arrivo della prima fatica discografica del cantante Jack Savoretti completamente in lingua italiana. Il cantautore, nato da padre genovese e madre britannica, ha infatti annunciato che il prossimo 10 maggio arriverà nei negozi e online il suo 7° album, intitolato ‘Miss Italia’.

Jack Savoretti: tutto quello che c’è da sapere su ‘Miss Italia’

A tre anni di distanza dal suo ultimo disco (intitolato ‘Europiana’ e uscito nel 2021) il cantante ha deciso di rivoluzionare la sua carriera e il suo sound abbracciando la lingua del padre Guido, un mediatore marittimo che lasciò Genova per trasferirsi in Inghilterra, Paese dove avrebbe poi conosciuto la madre di Jack Savoretti (di origini polacche, tedesche ed ebree).

La voce ruvida e appassionata di Savoretti accarezzerà dunque le sette note in un viaggio alla scoperta di un territorio inesplorato, considerato che mai prima d’ora il cantante si era permesso di pubblicare un album senza che al suo interno fossero contenuti pezzi in inglese.

“Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di Jack Savoretti, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto. È in italiano ma è Jack Savoretti non è un disco di Savoretti in italiano”, ha spiegato l’artista annunciando il progetto, che avrà la possibilità di rilasciare sotto etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia. Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sulla tracklist precisa dell’album, che dovrebbe comunque essere svelata a breve.

Qualche piccola anticipazione di quello che verrà

Savoretti, che è perfettamente bilingue, ci ha d’altra parte già anticipato quello che sta per arrivare in due distinte recenti occasioni. Lo scorso 9 febbraio, infatti, il cantante ha avuto l’onore di salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 per interpretare insieme al collega Diodato la cover della celeberrima ‘Amore che vieni, amore che vai’ del poeta Fabrizio de André. Il 22 febbraio, inoltre, Savoretti ha rilasciato la sua personale rivisitazione di ‘Senza una donna (Without A Woman)’ una delle più famose canzoni di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Parlando di questo secondo pezzo, Savoretti ha dichiarato: “Questa canzone mi permise di riunire per la prima volta le mie due identità. Da una parte l’italiano, la lingua di mio padre che io all’epoca parlavo poco ahimè ma che comprendevo sicuramente di più dei miei coetanei inglesi, e dall’altra l’inglese, la lingua di mia madre che la cantava in casa duettando con mio padre. Senza una donna riassumeva la loro unione, il loro rapporto, esattamente come me, metà italiano e metà inglese”.

Per presentare i brani inclusi nel suo nuovo disco e tutto il meglio della sua carriera, tra l’altro, Jack Savoretti si esibirà nei prossimi mesi in alcune location particolarmente suggestive del nostro Paese: la tournée inizierà a Gardone Riviera (con un concerto fissato il 7 luglio al Tener-a-mente Festival) e proseguirà poi a Marina di Pietrasanta (il 31 luglio al Teatro La Versiliana), a Bologna (il 16 dicembre all’Europauditorium) e si concluderà Roma (19 dicembre all’Auditorium della Conciliazione).