“Io Capitano“ ai Golden Globes

Matteo Garrone è candidato ai Golden Globes: Io Capitano, Leone d’Argento a Venezia e su cui l’Italia ha puntato per gli Oscar 2024, ha conquistato una nomination tra i sei migliori film non in inglese nella edizione dei premi 2024. L’annuncio a Beverly Hills: i premi saranno attribuiti il 7 gennaio in diretta sulla Cbs. I prossimi Golden Globes saranno prevedibilmente un duello tra Barbie e Oppenheimer, i due maggiori successi internazionali della stagione.