In bicicletta tra le bellezze dello Stivale

di Violetta de Nicolais

Sul Monte Grappa e sulle Colline del Prosecco tra Farra di Soligo, Follina e Asolo. Lungo il Ticino tra le Cittaslow lombarde: Turbigo, Abbiategrasso, Morimondo e Travacò Siccomario. In Toscana tra San Vincenzo, Suvereto e Massa Marittima. Nel Parco dell’Alta Murgia tra Gravina di Puglia e Trani. Torna il 3 giugno la Giornata mondiale della bicicletta e con la bella stagione riesplode la voglia di muoversi in sella alla due ruote. Ma per Cittaslow la passione per la bicicletta dura tutto l’anno. E non solo per la bici, ma per la mobilità dolce in generale che permette di muoversi senza inquinare, in modo silenzioso e senza congestionare le strade, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Via libera quindi ai cammini a piedi, alle cargo bike sempre più utilizzate anche da noi, ai mezzi di trasporto pubblici e a quelli elettrici, alle infrastrutture green che migliorano il patrimonio naturale e la qualità ambientale della rete delle città. E via libera naturalmente alle ciclovie che permettono di visitare le Cittaslow del nostro Paese da nord a sud in bicicletta. In Veneto, le due Cittaslow Follina e Farra di Soligo distano tra loro appena otto chilometri. Proseguendo l’ itinerario , a circa 25 chilometri troviamo Asolo, uno dei più suggestivi borghi d’Italia.

Il tour in bicicletta che si sviluppa in Lombardia segue invece il corso del fiume Ticino e coinvolge ben quattro Cittaslow. Il primo tratto collega Turbigo e Abbiategrasso. Si continuare fino alla vicina Cittaslow Morimondo, appena 7 km con la bellissima abbazia cistercense del XII secolo immersa nel verde. Una trentina di chilometri separano Morimondo da un’altra Cittaslow: Travacò Siccomario, per giungere così al Po e da qui, volendo, concludere il tour con una suggestiva navigazione sul grande fiume. Proprio qui nel Pavese, tra Cà Bella e località Chiavica, si trova una particolare pista ciclabile che, grazie a una speciale resina, cattura la luce solare del giorno per rilasciarla la notte colorandosi di un blu fosforescente.

Lungo la bassa toscana, dalla Costa degli Etruschi alla Maremma, ci si muove in bicicletta tra pinete litoranee, colline dell’entroterra e meravigliose vedute sul mare. Si parte dalla Cittaslow San Vincenzo nota per il suo litorale di sabbia chiara finissima, da cui in 14 km si raggiunge la Cittaslow Suvereto, borgo medievale ancora cinto da mura. Il percorso prosegue fino alla Cittaslow Massa Marittima, città d’arte a una trentina di chilometri da Suvereto, nel territorio della Maremma toscana.

Sono infine una sessantina i chilometri che dividono le due Cittaslow Gravina in Puglia e Trani, perla del ’tacco’ con la sua fantastica cattedrale sul mare. Un percorso suggestivo che attraversa il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Nel mezzo si trova il Parco Nazionale dell’Alta Murgia attraversato da numerose ciclovie che permettono di esplorarne la bellezza naturalistica e culturale.