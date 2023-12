Il Volo, Ignazio Boschetto si sposa. Chi è la fidanzata Michelle Bertolini: dal tennis ai concorsi di bellezza

Roma, 30 dicembre 2023 – “Sì, sì e altre mille volte sì! Voglio passare il resto della mia vita con te”. Una promessa d’amore, in spagnolo, accompagnata da una sequenza di scatti pieni di gioia. L’anello di fidanzamento splende al dito di Michelle Bertolini, fidanzata del tenore del trio Il Volo, Ignazio Boschetto. Il celebre marsalese, 29 anni, convolerà a nozze con la fidanzata di origini italo-venezuelane, ma ancora non c’è una data precisa delle nozze. Per febbraio, intanto, il trio sarà impegnato con il Festival di Sanremo, in gara con il brano “Capolavoro”.

Chi è Michelle Bertolini

Michelle Bertolini è nata il 15 giugno 1994 a Caracas. E’ una tennista professionista e modella. Nel 2013 viene incoronata Miss Venezuela Internacional e l’anno successivo ha rappresentato il suo Paese nel concorso Miss Internacional 2014. Su Instagram la sua vita è in volo dal Venezuela all’Italia e viceversa. Dal lavoro come imprenditrice in un locale venezuelano che si occupa di ristorazione e vini, la vediamo poi posare davanti all’obiettivo in Italia, quando al Colosseo oppure tra le boutique della Galleria di Milano. E ovviamente in tanti scatti non manca il suo futuro marito Ignazio.