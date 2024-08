Il micro-cheating, quando il partner tradisce col pensiero

Nell’era dei social e degli incontri via app, da tempo si è affacciata una nuova forma di infedeltà, oggi molto praticata, che viene chiamata micro-cheating.

Esempi

Si tratta di una tendenza ormai diffusa nell’ambito delle relazioni in cui uno dei due partner può intrattenere conversazioni segrete al telefono, con messaggi e via mail, con altre persone diverse dal proprio compagno o dalla propria compagna. Può trattarsi di ex con i quali si sono ripresi i rapporti o di nuovi soggetti conosciuti da poco. Sta di fatto che il tutto viene tenuto quasi sempre nascosto al partner o comunicato solo in parte, omettendo importanti particolari. Naturalmente anche condividere dettagli privati o fantasie erotiche con qualcuno diverso dal proprio partner rientra in questa ampia e complessa categoria.

Confini labili

Il termine micro-cheating, che significa micro-imbroglio, sembra dunque riferirsi ad atti di tradimento che non si basano sull'intimità fisica con qualcuno al di fuori della propria relazione ufficiale. Tuttavia alcuni comportamenti ambigui, seppur considerati innocui da varie persone, possono favorire la complicità e l’intimità a livello emotivo con un terzo soggetto e compromettere seriamente l’equilibrio e la tenuta della coppia, finendo per danneggiarla.

È un tipo di infedeltà mentale e spirituale che infrange il patto di fiducia e confidenza che lega i partner. E per chi subisce alle proprie spalle atti di questo tipo, il micro-cheating potrebbe essere anche più difficile da accettare e superare rispetto a un tradimento carnale, proprio perché coinvolge profondamente la sfera emotiva.

Spie

In ogni caso, come accade in molti tradimenti più plateali, anche il micro-cheating, a ben guardare, lascia tracce significative. Telefonate prolungate e gestite con eccessiva riservatezza, impegni in orari inconsueti, nuove abitudini apparentemente inspiegabili, qualche cambiamento nel look potrebbero essere segnali che possono suscitare qualche sospetto nel partner. Occhio, poi, al modo di reagire di fronte a eventuali negazioni su tutta la linea o, al contrario, giustificazioni eccessive: anche l’uno e l’altro estremo inducono a far storcere il naso e ad alimentare certe supposizioni.

Possibili cause

Il micro-cheating, dunque, può essere insidioso e non va sottovalutato nemmeno da chi lo mette in pratica, dal momento che dà una pericolosa illusione di libertà e intimità anche senza che ciò si concretizzi in un coinvolgimento sul piano fisico. La noia nella routine di coppia, la curiosità verso nuove esperienze, il desiderio di rivalsa e vendetta nel caso di un torto subito dal partner e piccole insoddisfazioni quotidiane possono essere tutte potenziali motivazioni che spingono a ricercare all’esterno qualcosa che forse manca nel proprio rapporto sentimentale. Rivolgersi a un terapeuta potrebbe essere utile, tanto per il singolo quanto per la coppia.