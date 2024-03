Il menu antinazista firmato Einstein

Un menu ‘antinazista’ firmato da Albert Einstein (1879-1955), in occasione di un pranzo tenutosi il 28 ottobre 1930 al Savoy Hotel di Londra per raccogliere fondi per il Joint British Committee of the Societies Ort-Oze, a sostegno delle comunità ebraiche in Europa, sarà messo in vendita giovedì 21 dalla casa d’aste inglese Lawrences. Einstein all’evento disse: "Non saremmo sopravvissuti come comunità per tutti i secoli se avessimo avuto un letto di rose. Di questo sono fortemente convinto". Alla cena parteciparono più di 370 persone, con Einstein seduto tra H. G. Wells e Lord Rothschild. Le firme sul menu corrispondono alla pianta dei posti a sedere. La cena fu un grande successo e raccolse 24.000 dollari.