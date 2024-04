Il Mazzacurati all’operaio Riondino

La prima edizione del Premio Carlo Mazzacurati è andata, ex aequo, ai personaggi di Carmen (interpretato da Elena Gigliotti) nel film L’invenzione della neve diretto da Vittorio Moroni e a di Caterino Lamanna (interpretato da Michele Riondino) nel film Palazzina Laf diretto dallo stesso Riondino. Promosso dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati e dal Cinema Odeon di Vicenza, il premio è destinato al Miglior personaggio di un film uscito in sala nell’anno in corso. L’obiettivo è quello di dare valore ai personaggi che nascono da un’ispirazione artistica pura, dando risalto non necessariamente ai protagonisti ma a quelle figure che rimangono credibili nel loro insieme. Il film I pionieri diretto da Luca Scivoletto è stato premiato come miglior Film Nascosto, cioè quello che più degli altri avrebbe meritato più attenzione e pubblico. La giuria è composta da Francesca Archibugi, Gian Luca Farinelli, Massimo Gaudioso e Lucia Mascino.