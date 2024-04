Il matrimonio del Brunello col cioccolato

Da città del Brunello a città… del cioccolato. L’anteprima c’è stata nei giorni scorsi intorno a Pasqua, ma l’appuntamento ’serio’ è solo rimandato di qualche settimana. Esattamente al week end di fine aprile, quando dal 26 al 28 Montalcino ospiterà una tappa di Choco Moments, il festival che porta in giro per l’Italia il cioccolato artigianale. Potrebbe essere una ghiotta occasione per tentare anche qualche esperimento particolare se è vero, come suggerisce Angelo Gaja re del Barbaresco, il migliore abbinamento per un ottimo cioccolato è proprio un grande rosso.

E nel fantastico borgo di Montalcino, tra monumenti da visitare e atmosfere da godere, il grande rosso è davvero di casa, come dimostrano anche le star di Hollywood, vedi Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones che ci hanno passato le vacanze e che sono rimaste stregate da questo angolo magico e pittoresco di Toscana rurale. E non può mancare una puntata allo splendido castello di Poggio alle Mura.