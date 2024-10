Il Festival di Luce!. IA e coesione sociale. La sfida è aperta

di Teresa Scarcella

e Marianna Grazi

FIRENZE

La quarta edizione del Festival di Luce! scalda i motori. Sabato 19 ottobre, a partire dalle 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il magazine online del gruppo Monrif che si occupa di diversità e inclusione vi aspetta per festeggiare insieme il suo quarto anno di vita. Una giornata dedicata a talk, dibattiti, musica dal vivo e spettacoli per vivere il cambiamento insieme alle nuove generazioni e non solo. L’obiettivo è quello di coinvolgere persone di ogni età in un processo di crescita culturale collettiva, per una società senza più barriere e capace di guardare alla diversità come un’opportunità e non un limite.

Il tema di quest’anno sarà ’Intelligenza artificiale a supporto dell’inclusione e della coesione sociale’. Una sfida, quella rappresentata dall’IA, che coinvolge molti, se non addirittura tutti i settori delle nostre vite personali e lavorative. Su cui però ci sono ancora dubbi da sciogliere. Proprio al Festival di Luce!, ad esempio, capiremo come coniugarla e sfruttarla a favore delle questioni sociali, grazie al contributo di ospiti illustri dal mondo dell’informatica, della musica, della letteratura, dell’editoria, della scienza e dei social.

Settori in cui le potenzialità dell’intelligenza artificiale possono essere sfruttate al meglio per generare uguaglianza, diritti ed equità. Ma chi saranno gli ospiti di quest’anno? Tra i primi a essere stati svelati spiccano le due cantautrici Noemi e Gaia, entrambe molto amate dai giovani e non solo; il poeta e content creator Davide Avolio; Luisa Bagnoli, presidente di Scientific Tech House e Dianora Bardi, presidente di ImparaDigitale.

Attenzione anche al mondo delle produzioni discografiche, cinematografiche e letterarie con il produttore Michele Canova e lo scrittore, sceneggiatore e regista Ivan Cotroneo. Il punto di vista dell’editoria e della narrativa verrà illustrato da Gherardo Colombo, presidente della Casa Editrice Garzanti, e dallo scrittore e docente Enrico Galiano. E ancora Gianluca Gazzoli, podcaster, conduttore radio e TV e creator; Gabriella Greison, - fisica e narratrice di meccanica quantistica -, Eleonora Santoro, Head of ESG & Innovation, Rekeep; Valerio Mammone, editor in Chief ScuolaZoo; il musicista e operatore umanitario Pietro Morello e Simona Piva, Diversity & Inclusion Officer and People Care per Findomestic.

Dal mondo accademico Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano; Mara Tanelli, professoressa del Politecnico di Milano e delegata della rettrice a Diversità e Inclusione, e Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In rappresentanza del mondo dei lavoratori Maurizio Landini, segretario generale di CGIL. Numerosi anche i rappresentanti dell’amministrazione regionale e cittadina, dal Governatore della Toscana Eugenio Giani alla sindaca di Firenze Sara Funaro e a Luca Trapanese, assessore al Welfare per il Comune di Napoli, volontario e imprenditore sociale. Sul palco, la voce degli esperti si intreccerà con quelle di studenti e studentesse, chiamati a riflettere sul ruolo della tecnologia nel presente e nel futuro. La prima parte dell’incontro sarà dedicata a loro.

Il Festival di Luce! è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partnership istituzionale di Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Main partner dell’evento è UniCredit. Il progetto è realizzato grazie a Ferrovie dello Stato Italiane, Findomestic, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Mundys. Award Partner è Rekeep. Hospitality by The Social Hub. Un grazie va a Edenpark Firenze, mentre Media Partner è ScuolaZoo, media brand di riferimento delle nuove generazioni. Il Festival sarà diretto da Agnese Pini, direttrice delle testate del gruppo Monrif, e condotto da Monica Peruzzi, giornalista reporter di Sky TG24 nonché vicepresidente di Imagine Foundation. L’evento è gratuito, basta prenotarsi sul sito Luce! al link luce.news/evento2024. Vi aspettiamo.