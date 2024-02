Il canale Salus su rischi e benefici delle cure

Il portale Qn Salus dedica grande attenzione ai temi inerenti al peso, all’obesità, ai modi per smaltire i chili accumulati magari durante una gravidanza. Scoprendo che c’è un’inclinazione femminile ad associare aspetto fisico e autostima. Parità di genere invece per quanto riguarda i rischi che il sovrappeso ha sul sul sistema cardiovascolare. Sul versante infanzia, tanti approfondimenti: dall’occhio pigro all’alimentazione, ai rischi per l’udito connessi con i videogiochi o i rumori forti.