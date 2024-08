I migliori alleati contro il sudore

Tutti soffriamo le conseguenze del caldo e con l’innalzarsi delle temperature, che in alcune zone del nostro Paese superano in questa stagione i quaranta gradi, sudare è inevitabile. La sudorazione, infatti, è il meccanismo naturale che ci permette di regolare la temperatura corporea quando quella esterna è elevata. Sudando, dissipiamo l’energia termica attraverso un processo di evaporazione. É quindi indispensabile per il benessere e la salute del nostro organismo, ma quando diventa particolarmente abbondante, rischia di trasformarsi un disagio. Per limitarne le conseguenze e sentirsi a proprio agio anche nelle giornate più torride si possono mettere in atto semplici strategie che aiuteranno a sentirsi più freschi.

Attenzione, innanzitutto, all’alimentazione, alcuni cibi e bevande favoriscono la sudorazione. Caffè, bibite gassate e alcool tendono ad aumentare la temperatura corporea e quindi a stimolare la traspirazione. Questo vale anche per gli alimenti ricchi di grassi, per i piatti elaborati e per i dolci, che richiedono molta energia per essere digeriti. Meglio quindi privilegiare frutta e verdura, in particolare il cetriolo e l’anguria, che sono molto digeribili e, essendo composti principalmente da acqua, contribuiscono a un’idratazione ottimale. Fondamentale anche bere molto per compensare la perdita d’acqua e di sali minerali causata dalla sudorazione.

Anche la scelta dell’abbigliamento è importante. Da evitare i tessuti sintetici, privilegiando i materiali naturali, come cotone o lino, che lasciano passare l’aria, e scegliere capi larghi e ampi, rinunciando a quelli attillati e a diretto contatto con la pelle che ostacolano la regolazione della temperatura corporea.

Nei periodi di caldo estremo anche se la tentazione di ricorrere a una doccia gelata per rinfrescarsi subito è forte, meglio evitare. Maggiore è la differenza di temperatura tra il corpo e l’acqua, maggiore sarà l’energia che l’organismo spenderà cercando di ridurre questo divario. Lo sforzo richiesto avrà l’effetto di aumentare nuovamente la temperatura corporea una volta che ci saremo asciugati. L’orario migliore per concedersi una bella doccia tiepida è la sera, così si rimuoveranno il sebo e i residui dei prodotti solari che ostruendo i pori aumentano la sensazione di calore.

Anche l’uso di alcuni cosmetici può favorire la sudorazione. Da evitare creme e fondotinta molto oleosi, che occludendo i pori trattengono il calore corporeo. Meglio utilizzare una crema leggera, da applicare la sera, sulla pelle leggermente bagnata in modo che venga assorbita al meglio e non rimanga in superficie.

Infine, quando caldo si fa sentire, per rifrescarsi in tutta rapidità basta vaporizzare dell’acqua (meglio se termale) sul viso e sul corpo. Così facendo si imita il meccanismo della traspirazione dissipando il calore in modo più rapido rispetto alla pelle asciutta.