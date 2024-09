I film in uscita su Netflix a settembre 2024

Non solo serie tv ma film in arrivo nel catalogo di Netflix a settembre 2024. A seguire potete leggere una guida con i titoli da non perdere nelle prossime settimane, con le relative date di uscita sulla piattaforma streaming.

Apollo 13: una storia di sopravvivenza

Il 5 settembre sarà disponibile questo documentario diretto da Peter Middleton che ha missione di riportare le lancette del tempo a soli nove mesi dall'atterraggio di Neil Armstrong sulla Luna (1969). In quel tempo, la NASA si ritrovò ad affrontare la peggiore crisi mai vissuta finora: tre astronauti sono bloccati a metà strada verso la Luna su una navicella che ha subito una esplosione imprevista. Il nome di quella missione era Apollo 13. Attraverso una serie di testimonianze e reportage, si analizza e si riflette su quanto avvenuto e sulla sorte dei tre astronauti Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise.

Rebel Ridge

In arrivo il 6 settembre un thriller che punta all’emotività e promette alta tensione per tutta la durata. Terry Richmond (Aaron Pierre) giunge nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice quanto impellente: pagare la cauzione per il cugino che si trova in carcere e cercare di salvarlo da un pericolo imminente. Però, Terry si ritrova congelati i risparmi di una vita, sequestrati dalle forze dell'ordine, L’uomo, a quel punto, è costretto a confrontarsi duramente con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e con i suoi agenti. Ad essere complice di Terry, però, c’è un impiegata di tribunale. Summer McBride: a quel punto i due si ritrovano invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della cittadina. La posta in gioco si alza, i pericoli e i rischi diventano mortali e Terry deve riuscire a fermare e ridimensionare il controllo del dipartimento di polizia sulla comunità, fare giustizia e proteggere la sua unica alleata, Summer. Aaron Pierre è il protagonista principale.

Uglies

Al centro della trama di questa pellicola c’è un futuro distopico nel quale la chirurgia estetica diventa una imposizione a partire dai 16 anni d'età. Tally, la protagonista di questa storia, è una ragazza che aspetta, con impazienza, il suo turno per poter far parte della società. Improvvisamente, però, una sua amica si ribella e fugge. Tally si ritrova così impegnata nella sua ricerca, vuole salvarla e, in questo viaggio, inizia a mettere in discussione tutto ciò che pensava di volere e desiderare. Non mancano numerosi momenti di azione e fantascienza in questo film che vuole far riflettere sull’uso e abuso della chirurgia estetica e della ricerca esasperata della perfezione secondo i canoni della società di oggi. Joey King è l’interprete principale del film, in arrivo il 13 settembre 2024.

His Three Daughters

A partire dal 20 settembre sarà, invece, disponibile il film interpretato da Natasha Lyonne, Carrie Coon e Elizabeth Olsen. Le protagoniste sono Rachel, Katie e Christina, tre sorelle che si ritrovano, dopo molti anni, nell'appartamento del padre malato per accudirlo, insieme. Proprio in questo periodo di tempo, le ragazze tentano di ricucire i loro rapporti ormai raffreddati e difficili da recuperare, in un momento in cui devono provare a pianificare l'inevitabile. Katie punterà ad occuparsi di tutti i dettagli pratici e concreti, la secondogenita, Rachel, vorrebbe prendersi una pausa dopo essersi occupata del padre per più di un anno. A cercare di gestire questi legami complicati sarà Christina, interessata a mantenere e ritrovare l’unità della famiglia.