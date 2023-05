Houellebecq, libro sul porno

Un nuovo libro di Michel Houellebecq, 67 anni, sarà pubblicato il 24 maggio 2023 dal suo editore francese Flammarion. In 112 pagine Quelques mois dans ma vie (Qualche mese nella mia vita, in Italia con La Nave di Teseo), ripercorre il periodo che va dall’ottobre 2022 al marzo 2023, durante il quale lo scrittore e è stato coinvolto in numerose controversie e polemiche. "Per la prima volta nella mia vita, mi sono sentito come il soggetto di un documentario sugli animali", dice lui che nel libro racconterà della denuncia contro di lui per incitamento all’odio contro i musulmani, dell’accusa di plagio fattagli da El Hadji Diagola fino al caso del film porno Kirac 27.