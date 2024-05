Hilary Duff e Matthew Koma sono diventati genitori per la quarta volta

Con un tenero post sui social corredato da alcune foto in bianco e nero Hilary Duff e il marito Matthew Koma hanno annunciato la nascita della loro quarta bambina. Come si vede dagli scatti, l’attrice e cantante ha fatto un parto in acqua e ha partorito in casa la piccola Townes Meadow Bair, questo il nome della neonata. La coppia è sposata dal 2019 e ha già due bambine, Banks Violet e Mae James. Inoltre, l’ex star della Disney ha un primogenito, Luca Cruz, nato dodici anni fa dalle sue precedenti nozze con Mike Comrie. Duff aveva annunciato la sua quarta gravidanza con una divertente cartolina natalizia che la mostrava insieme alla sua famiglia con una mano sul pancino già evidente, commentando “Sorpresa, sorpresa!”.

Incontro

Hilary e Matthew si sono incontrati per la prima volta all’inizio del 2013 per motivi professionali. Stavano infatti lavorando all’album ‘Breathe In. Breathe Out’, uscito a giugno 2015. I due, poi, hanno pranzato insieme per un paio d’ore. Tuttavia non è scattato subito il colpo di fulmine, come ha spiegato successivamente Duff: “Non c'è stata una scintilla immediata perché credo che quando entri in un incontro professionale, non sai nulla dell'altra persona”. L’artista non sapeva se il collega stesse uscendo con qualcuno, in quel momento, ma a parte quello all’epoca lei era sposata da tre anni con Comrie. “Quando abbiamo iniziato a parlare di musica, c’è stato qualche scintillio... Lui non flirtava, però era abbastanza divertente da poter creare da subito un buon rapporto e una bella amicizia”, ha anche ammesso Hilary.

Inizi

Nel 2016 la star si è separata dal primo marito, padre di suo figlio Luca.

Lei e Koma hanno fatto il loro debutto di coppia sul red carpet nel 2017, in occasione degli Screen Actors Guild Awards al Chateau Marmont. All’epoca era gennaio. Il 14 febbraio di quell’anno, per San Valentino, i due hanno trascorso una romantica ricorrenza in Costa Rica e sono stati avvistati in atteggiamenti teneri e intimi. Nel marzo 2017, però, Hilary e Matthew si sono separati, anche se per breve tempo. Qualche mese dopo, infatti, sono tornati insieme e hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

A ottobre 2017 lui era presente alla festa del trentesimo compleanno di lei al Kruger National Park. Una fonte ha rivelato a ‘E! News’ che Koma ha anche portato Duff a una cena romantica e le ha regalato una chitarra, cosa che ha confermato Duff parlando sui social del dono dello strumento musicale da parte di “qualcuno”, alludendo al musicista.

Famiglia

L’8 giugno 2018 Hilary Duff e Matthew Koma hanno annunciato che aspettavano il loro primo figlio. Si trattava di una bimba, Banks Violet Bar, nata poi il 25 ottobre. Il 9 maggio 2019 i due si sono fidanzati ufficialmente. Lei ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostrava ai follower il suo nuovo anello. Koma, dal canto suo, ha condiviso gli stessi scatti scrivendo: “Ho chiesto alla mia migliore amica di sposarmi”.

Le nozze si sono tenute il 21 dicembre 2019: una cerimonia con pochi invitati, intima, a lume di candela, organizzata nella casa della coppia a Los Angeles. Il 23 ottobre 2020 i due hanno dato una nuova e bella notizia ai fan: l’arrivo della cicogna, in volo per loro un’altra volta. Anche in questo caso si è trattato di una bambina, Mae James Bair, data alla luce da Hilary il 24 marzo 2021. E da pochi giorni, con la nascita di Townes Meadow Bair, la famiglia Duff-Koma si è ulteriormente allargata.