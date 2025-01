Hangover Face, la beauty routine per sgonfiare il viso dopo gli eccessi

Dopo giorni e serate di festa in cui non sono mancati brindisi e stravizi culinari, davanti allo specchio si possono notare sul viso tutti i segni dei ripetuti bagordi. Potrebbe capitare, per esempio, di notare il proprio volto gonfio, stanco, con un incarnato opaco, occhiaie evidenti e borse sotto gli occhi. Questo fenomeno, più in generale, è conosciuto come Hangover Face. Fortunatamente, intervenendo tempestivamente con gesti e prodotti cosmetici mirati, si può recuperare freschezza, luminosità e vitalità.

Reidratazione intensa

La prima azione da intraprendere per contrastare l’effetto della faccia post-sbornia è reidratare immediatamente la pelle. Come spiegano gli esperti, l’alcol disidrata l’organismo e fa accumulare al suo interno molte tossine, dando al viso quell’aspetto gonfio e stanco dopo aver bevuto troppo, una reazione allo stress. Si potrebbe provare a bere acqua calda con limone e tè verde al posto del caffè appena ci si alza dal letto, mangiare verdure cotte calde e cibi proteici come salmone e uova per stimolare il fegato e favorire l’eliminazione delle tossine.

Skincare routine

Innanzitutto andrebbe fatta una detersione delicata del viso, applicando poi un tonico lenitivo a base di acqua di rose. Se si può, si dovrebbe lasciar raffreddare il prodotto in frigo per almeno 15 minuti. In alternativa, a patto che la pelle non risulti irritata o infiammata, si può usare anche un detergente leggermente esfoliante per levigare l’epidermide e liberare i pori da accumuli di sebo e impurità.

Massaggio decongestionante

Dopo la detersione, è il momento di un massaggio viso linfatico decongestionante. Bisogna poi applicare qualche goccia di olio viso, come quelli a base di jojoba o vinaccioli d’uva, e massaggiare delicatamente con movimenti diretti verso l’alto e l’esterno, concentrandosi su contorno occhi, zigomi e mascella. Il rituale va ripetuto per almeno 5 minuti. Per eseguirlo si può usare un gua sha, un roller di quarzo o semplicemente le dita.

Rivitalizzazione

Dopo il massaggio, è importante dare un boost immediato di luminosità alla pelle, che potrebbe risultare spenta a causa dell’accumulo di zuccheri e lieviti. Si potrebbe optare per una maschera monouso in tessuto imbevuta di vitamina C e caffeina, ingredienti che risvegliano la pelle e combattono il grigiore. Dopo averla rimossa, per almeno un quarto d’ora si può lasciare in posa un patch occhi in hydrogel sulla zona di occhiaie e borse. Quindi, su tutto il volto, facendo attenzione ai punti più delicati, si applica una crema giorno idratante, preferibilmente illuminante, con un fattore di protezione solare adeguato alle proprie caratteristiche ed esigenze.