Global Biomedical . Service punta alla sostenibilità economica

All’interno delle nuove frontiere dei servizi finanziari Global Biomedical Service Srl (GBS), Cross Hub, Paradigmix Srl e Phoenix Italia Srl firmano un accordo di servitizzazione dei dispositivi biomedicali connessi per offrire una soluzione innovativa che garantisce sostenibilità finanziaria e ambientale in ambito sanitario. Ma cosa si intende per servitizzazione?

Un approccio economico che risponde alla moratoria sugli acquisti di apparecchiature diagnostiche stabilita dallo Stato fino al 2026, trasformando beni come apparecchiature e dispositivi in servizi completi. Tra i vantaggi di questa innovazione, una maggiore flessibilità di accesso alle tecnologie più avanzate, la riduzione dei costi operativi e una migliore adattabilità alle esigenze dei clienti. Con la partnership strategica, GBS è la prima società in Italia a offrire un servizio di ’Equipment as a Service’ (EaaS) per dispositivi biomedici, come risonanze magnetiche e TC, nel pubblico e nel privato.

Un approccio che garantisce continuità nell’erogazione dei servizi diagnostici essenziali, ma offre benefici come più efficienza nell’uso delle apparecchiature e una conseguente riduzione dei costi di gestione e manutenzione. Inoltre, consente un maggiore controllo e monitoraggio delle apparecchiature con sistemi integrati IoT 4.0. "Questa soluzione è una innovazione in ottica sostenibile perché dà la possibilità di intervenire da remoto. Il continuo monitoraggio riduce gli interventi tecnici on-site e prolunga molto la vita dei sistemi diagnostici", dice Giovanni Lombardo, Ceo di GBS.

Michela Piccini