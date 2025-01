La storia di Giulia Spizzichino, protagonista del film ‘La farfalla impazzita’ su Rai 1

Roma, 29 gennaio 2025 – Giulia Spizzichino è stata una delle più importanti testimoni della Shoah in Italia, sopravvissuta alle persecuzioni naziste e protagonista di una lunga battaglia per la memoria e la giustizia. Stasera, Rai 1 trasmette (alle 21.30) il film "La farfalla impazzita", ispirato alla sua storia e al suo libro, con Elena Sofia Ricci nel ruolo principale. Un’occasione, due giorni dopo la Giornata della Memoria, per ricordare il coraggio e l’impegno di una donna che ha contribuito a portare alla luce i crimini del passato.

La storia di Giulia Spizzichino

Nata a Roma nel 1929, Giulia Spizzichino proveniva da una numerosa famiglia di origine ebraica. Durante l'occupazione nazista, molti dei suoi familiari furono vittime delle atrocità perpetrate dalle forze tedesche. In particolare, 24 suoi parenti persero la vita tra Auschwitz e l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944. Giulia riuscì invece a sfuggire alla deportazione del Ghetto romano del 16 ottobre 1943 grazie all'intuizione del padre, Cesare, che, durante la richiesta dell'oro da parte dei nazisti, comprese la gravità della situazione e nascose la famiglia.

Giulia fu costretta a nascondersi in diversi luoghi e quella esperienza cambiò la sua vita. La sua adolescenza non fu come quella degli altri ragazzi, gli amori furono difficili (due matrimoni falliti). Dopo la guerra, Giulia Spizzichino si impegnò attivamente per mantenere viva la memoria dell'Olocausto e per ottenere giustizia per le vittime. Fu determinante ad esempio nella cattura del criminale nazista Erich Priebke, coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine: nel maggio 1994 partì per l’Argentina per ottenere l’estradizione di Priebke, portanbdo a termine la missione. Nonostante questo, la ragazza del Ghetto non troverà la pace, coinvolta nei logoranti processi, fino alla morte nel 2016.

"La farfalla impazzita": il film su Rai 1

In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, Rai 1 propone alle 21.30 "La farfalla impazzita", un film che ripercorre la vita di Giulia Spizzichino. Il titolo è tratto dal libro autobiografico della Spizzichino (2013, Edizioni Giuntina), in cui racconta le sue esperienze durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il film è una testimonianza toccante e intensa della vita di una donna che ha trasformato il dolore personale in una missione di memoria e giustizia, affinché le atrocità del passato non vengano dimenticate. "La farfalla impazzita" è diretto da Kiko Rosati e vede Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia Spizzichino. Nel cast figurano anche Massimo Wertmüller, Jürgen Heinrich, Josafat Vagni, Fulvio Pepe e Mariangeles Torres. La pellicola è stata presentata in anteprima il 27 gennaio al cinema Adriano di Roma davanti a 700 studenti ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.