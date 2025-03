Rocco Schiavone 6: le anticipazioni della terza puntata

Roma, 5 marzo 2025 – La sesta stagione di ‘Rocco Schiavone’, tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini e con Marco Giallini nel ruolo principale, si conferma un successo. La seconda puntata, andata in onda mercoledì 26 febbraio, ha raggiunto 1 milione 957 mila spettatori (pari al 10,3% di share), risultando il programma più visto in Rai quella sera. Cosa accadrà adesso al vicequestore di Aosta?

Dove eravamo rimasti

Schiavone continua lottare con i fantasmi del suo passato ma anche ad occuparsi dei casi che gli vengono sottoposti. Nello specifico il ritrovamento di alcune ossa, che appartengono a un bambino rapito anni prima, tiene impegnata la squadra. Al termine della seconda puntata un altro imprevisto ha scosso la sua quotidianità: l’agente Italo Pierron (Paolo Bernardini) è stato arrestato nel corso di una retata per il suo coinvolgimento in alcuni circuiti di gioco d’azzardo.

Anticipazioni terza puntata

L’episodio numero tre si intitola ‘Le ossa parlano’ e continua a ruotare attorno al caso della scomparsa e morte del piccolo Mirko Sensini, i cui resti sono stati ritrovati nel bosco non lontano da Aosta.

Schiavone e i suoi proseguono a indagare soffermandosi soprattutto su una chat pedofila ritrovata nel dark web e individuando tre possibili colpevoli tra i profili. La squadra cerca di risalire alle identità e al legame che ciascuno dei sospettati potrebbe avere con la vittima ma, almeno all’inizio, ogni tentativo sembra vano.

Nel frattempo, l’agente Pierron capisce che è arrivato il momento di farsi carico delle sue responsabilità.

La vita privata del vicequestore, al contempo, non è meno complessa di quella lavorativa. La relazione con la giornalista Sandra Buccellato (Valeria Solarino) fatica a decollare, anche per via della comparsa nella vita di Schiavone di una sua vecchia fiamma: Caterina Rispoli (Claudia Vismara). Il triangolo amoroso metterà in crisi il protagonista tanto da spingerlo a rintanarsi sempre più nel lavoro.

Non solo: Furio (Mirko Frezza) è partito per il Sud America alla ricerca di Sebastiano (Francesco Acquaroli) che si troverebbe a Buenos Aires. Questa notizia sconvolge, non poco, il vicequestore e lo riporta ai pensieri sul passato.

Dove vedere ‘Rocco Schiavone’

La sesta stagione di ‘Rocco Schiavone’ va in onda stasera, come ogni mercoledì, su Rai2 alle 21:20. Gli episodi già editi sono disponibili su RaiPlay.