Nuovo amore per Gisele Bündchen? Il gossip con Joaquim Valente

Un nuovo amore per Gisele Bundchen e il suo nome è quello di Joaquim Valente. La bellissima modella avrebbe ritrovato il sorriso e la serenità accanto ad un istruttore di di ju-jitsu, conosciuto proprio durante un corso. La storia e l’incontro tra i due, infatti, ha origine alcuni anni fa. Era il febbraio 2022 quando Gisele ha pubblicato un video, sui propri profili social, di una sessione nell’accademia di Valente, in Florida. Accanto a quel clip, poche parole nelle quali ringraziava lui e i suoi fratelli per essere "insegnanti fantastici". Pochi mesi prima, infatti, la Bündchen aveva iniziato ad appassionarsi di ju-jitsu guadagnandosi, in pochi mesi, la cintura blu, simbolo della sua preparazione sempre più attenta e metodica. Ai tempi, parlando del corso che seguiva assiduamente, aveva ammesso: “Sono una persona molto intensa, quindi quando mi piace qualcosa, mi impegno”. Le voci iniziali di un possibile flirt tra Gisele Bündchen e Joaquim Valente erano nate nel novembre 2022. I due erano stati paparazzati mentre visitavano la Provincia di Puntarenas (situata sulla costa del Costa Rica). Il viaggio era avvenuto due settimane dopo la fine del divorzio con l’ex marito Tom Brady. Non era una fuga romantica di coppia perché erano presenti altre persone insieme a loro ma, dettaglio che aveva alimentato il gossip, Gisele aveva portato anche i suoi due figli, Benjamin Rein, 14 anni, Vivian Lake, ai tempi undicenne. Non è stata l’unica volta che i radar dei paparazzi, nei mesi a seguire, li hanno avvistati insieme. Le voci aumentarono sempre più ma fu la stessa modella a prenderne, in qualche modo, le distanze. Sottolineando il suo nuovo status di donna divorziata, era certa che la stampa le avrebbe affibbiato qualsiasi nuovo legame sentimentale. Un passo indietro che non riuscì, comunque, a mettere a tacere le indiscrezioni. E oggi, la coppia sembra essere vicina ad ufficializzare il tutto. Una fonte affidabile ha confermato alla stampa americana che tra i due esisterebbe una relazione nata ufficialmente dal giugno 2023. Al momento non lo hanno ancora dichiarato pubblicamente perché vogliono gestire questo rapporto con calma. Inizialmente, tra loro, sarebbe nata prima un’amicizia, sbocciata successivamente in amore (“Lei cerca di essere molto attenta e tenere la frequentazione privata in questa prima fase in cui si stanno conoscendo").

Chi è Joaquim Valente

Come già anticipato per raccontare l’origine del loro incontro, Joaquim Valente è insegnante di arti marziali in un'accademia di Miami. A lavorare e collaborare con lui ci sono anche i suoi fratelli, Pedro e Gui. Il più grande dei fratelli, Pedro, è stato anche il primo ad insegnare jiu-jitsu a Miami dopo essersi trasferito nel 1993 da Rio de Janeiro. Leggendo sul loro sito web, evidenziano come il ju-jitsu si basi su movimenti naturali che possono essere facilmente eseguiti da chiunque, come sia legato ad azioni naturali e facili da apprendere per chiunque, indipendentemente dall’età, sia per i più giovani sia per le persone anziane. Come accaduto anche per i suoi due fratelli, Joaquim ha iniziato a praticare l’arte marziale quando aveva solamente due anni. E nel corso della sua vita si è specializzato, seguendo gli insegnamenti dei maestri più quotati, come avvenuto da generazioni all’interno della sua famiglia. Poi la decisione di spostarsi a Miami e inseguire il grande sogno americano. E sempre come nei migliori destini, per Gisele l’idea di approcciarsi al ju-jitsu è stato del tutto casuale, così come l’incontro con l’insegnante. La modella stava cercando un’accademia per il figlio e una sua amica l’ha indirizzata lì. Inizialmente non era interessata né aveva preso in considerazione di seguire anche lei un corso. Ma ha poi cambiato idea proprio dopo aver parlato con Valente. Ha raccontato di aver iniziato a parlare con Joaquim e ha capito che la disciplina era molto più che semplice legittima difesa. E alla base per il suo successivo convincimento ci sarebbe stata anche la filosofia che accompagna questi esercizi (“Mi è sembrato molto in linea con ciò in cui credo e cerco nella mia vita, e con il modo in cui ho un percorso per svilupparmi e diventare la migliore versione di me stessa”). Dopo essersi trasferito a Miami e prima di diventare ufficialmente maestro di jujutsu, Joaquim si è laureato in criminologia alla Barry University.

Un nuovo amore dopo il divorzio da Tom Brady?

Gisele ha raccontato il dolore vissuto dopo la decisione di divorziare dal marito. Lei e Tom Brady erano una delle coppie modello dello showbusiness: lei supermodel celebre in tutto il mondo, lui affascinante giocatore di football americano. Il matrimonio e poi la nascita di due figli. Una favola, come lei stessa ha sottolineato, che avrebbe sperato durasse per sempre. Ma, purtroppo, così non è stato. A ottobre 2022 è arrivata la notizia della loro separazione, inaspettata. Le voci e i rumors si sono inseguiti in un balletto di dicerie e verità, senza più un chiaro confine. Gisele ha smentito con forza di aver messo il marito di fronte ad un bivio, quello di scegliere tra la sua carriera come sportivo e la sua famiglia. Ha smentito con forza questa tesi, sottolineando come sia stata – e sarà sempre – la sua prima sostenitrice. Mai lo avrebbe portato a dover prendere una decisione del genere ed è proprio lei a sperare che possa raggiungere tutti i traguardi e gli obiettivi che si è prefissato. Si conobbero quando lei aveva 26 anni e lui 29. Dopo anni di gioie, sogni e desideri in comune, le cose sono cambiate e lei stessa lo ha ammesso: “Con il passare del tempo, ci siamo resi conto che volevamo cose diverse e ora dobbiamo fare una scelta”. Non è questione di amore finito, di tradimenti o di problemi simili. Lei ha specificato come si siano trovati di fronte a voler percorrere sentieri che non vedevano più in comune. Non erano più in grado di trovare un equilibrio, quel sottile incontro tra due anime che guardano direzioni differenti. E anche in quel caso, bisogna saper giocare di squadra e non uno contro l’altro, ammettendo cosa sia il meglio per ognuno. Del resto, come ha evidenziato Gisele parlando del suo matrimonio fallito, rimane il bello che c’è stato e quello è indelebile: “Mi guardo indietro e non ho rimpianti. Mi è piaciuto molto”.