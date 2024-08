Giovanni Rana in campo per la danza

Per il quarto anno consecutivo, il pastificio Rana rinnova il suo speciale connubio con OnDance, la Grande Festa della Danza ideata e diretta da Roberto Bolle e prodotta da Fondazione Roberto Bolle e.t.s. e Artedanza srl. Grazie alla straordinaria dedizione del ballerino italiano più ammirato nel mondo. Dal 5 all’8 settembre, la piazza di Palazzo Reale si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove andranno in scena workshop, open class, serate danzanti e talk show. Una vera e propria celebrazione del mondo della danza, della convivialità nelle sue diverse espressioni.

"Sono molto felice – commenta dichiara Roberto Bolle –. È grazie alla visione lungimirante di aziende come questa che ogni anno riusciamo a realizzare progetti e iniziative sempre più importanti, con l’obiettivo di diffondere i valori artistici, culturali e umani che la danza porta con sé. Una condivisione di bellezza che è anche spirituale, sociale ed etica. Un’iniezione di positività, benessere e ristoro che coinvolge un pubblico sempre più ampio ed entusiasta. Il tema di quest’anno è il viaggio inteso come incontro di mondi e culture, di arte e usanze da scoprire e amare. Un viaggio, come sempre, da fare insieme".

OnDance è una delle molte iniziative a cui il Pastificio Rana aderisce con lo scopo di celebrare l’arte in tutte le sue forme: dall’opera lirica alla poesia, dal design alle arti figurative. Per Rana, infatti, sostenere la cultura, favorendo in particolar modo la moltiplicazione del talento, rappresenta un impegno necessario per far emergere giovani artisti e rendere l’arte sempre più accessibile. "È con grande gioia che rinnoviamo per il quarto anno la nostra partecipazione a OnDance, ’La Festa della Danza’. Una straordinaria manifestazione ideata dal genio creativo e artistico di Roberto Bolle che, anno dopo anno, coinvolge e trascina con sé un pubblico sempre più ampio, animato da passione e impegno incredibili", commenta Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana.

"Credo che la danza come forma d’arte abbia un potere straordinario: ispira, coinvolge ed unisce le persone in modo trasversale, favorendo il dialogo interculturale e la crescita, individuale e collettiva, specialmente tra i giovani – continua –. Come imprenditore, avverto profondamente la responsabilità di contribuire alla sviluppo e al benessere sociale, non solo creando occupazione per garantire il futuro di un numero sempre maggiore di collaboratori e famiglie, ma anche investendo nella cultura, pilastro fondamentale per la costruzione di una società migliore, più consapevole ed inclusiva. Sostenere le arti per me è una scelta etica, un atto di responsabilità verso la società ed una gioia profonda".

Da sempre Rana è in prima linea nella promozione e nella valorizzazione dell’arte. Dal Festival lirico che si svolge all’arena di Verona con il progetto ’67 Colonne’, alla celebrazione e della poesia con la ventiquattr’ore milanese ’I poeti non dormono la notte’. Al supporto a mostre come ’Dante profeta di speranza’, per stimolare i giovani alla lettura della Divina Commedia, al progetto didattico per avvicinare migliaia di studenti alla meravigliosa collezione di opere d’arte di Palazzo Maffei Casa Museo a Verona.

Progetti volti a sostenere e a valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese, con l’obiettivo comune di nutrire l’animo umano e ispirare il pubblico, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Un impegno volto a rendere l’arte accessibile e coinvolgente per tutti, contribuendo a coltivare nuovi talenti. In occasione di OnDance, Rana avrà l’onore di conferire una borsa di studio al danzatore che, secondo il giudizio della giuria composta da maestri, coreografi e del direttore artistico della manifestazione, si distinguerà come il più promettente tra i trentacinque talenti, selezionati da un gruppo iniziale di trecento partecipanti-

In questa nuova edizione di OnDance, Rana prenderà parte alla manifestazione con quattro ’GioiaVerde Class’, speciali Open Class che prendono il nome dalla gamma di ravioli Rana dedicata alle verdure. Gioia e leggerezza protagoniste in tavola come sul palco milanese della piazza di Palazzo Reale, dove si susseguiranno stili e danze di ogni genere, regalando ai partecipanti l’occasione di perdersi tra movimenti armonici e passi di danza da togliere il fiato. Le GioiaVerde Class spazieranno dal charleston, musical jazz, hip hop e dancehall: quattro appassionanti esperienze di puro ritmo, unite dall’obiettivo comune di condividere insieme ai partecipanti momenti indimenticabili all’insegna di armonia, benessere e convivialità.

Valori, quelli della gioia e della condivisione, che Rana porta da sempre a tavola e in cucina, anche nella preparazione dei ravioli GioiaVerde. Asparagi, funghi porcini, zucca, radicchio e carciofi, protagonisti delle note di gusto dei cinque ripieni della gamma: una linea irrinunciabile per tutti gli amanti dei sapori delicati dell’orto e che da oggi sorprende ancor di più.