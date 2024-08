Giornata mondiale del cane: chi sono i vip con amici a quattro zampe

Roma, 24 agosto 2024 – Il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, istituita nel 2004 da Colleen Paige, attivista statunitense per i diritti degli animali, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione dai canili.

Secondo i dati Eurispes del 2023, si stima che in Italia circa il 42% della popolazione possieda un cane e che 4 padroni su 10 li abbiano salvati dalla strada. E sono moltissimi i vip italiani ad avere un fidato amico a quattro zampe: a partire da Michelle Hunziker con Lilly e Leone, Simona Ventura con Hugo e Antonella Clerici con Simba ed Argo. Ma anche Alessia Marcuzzi con Brownie, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Ercole ed Aspirina (Chechu ha definito i suoi cuccioli i suoi “migliori amici di sempre”), Filippa Largerback con Whisky e Federica Pellegrini con Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca. Proprio oggi la nuotatrice ha pubblicato una foto dei suoi quattro bulldog francesi per celebrare la loro giornata.

Michelle Hunziker, Tiziano Ferro e Filippa Largerbak con i loro amici a quattro zampe (Instagram)

C’è anche chi, nello star system italiano, ha scelto di adottare i cani meno fortunati: Tiziano Ferro ha accolto nella sua casa Johnny, dopo la morte dei suoi amatissimi Jake e Beau. Johnny, ribattezzato Gianni dal cantante, era finito nella lista "eutanasia" del canile, perché nessuno voleva adottarlo e per questo rischiava di essere soppresso. “La sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito", aveva scritto il cantante nel post in cui annunciava l’adozione.

Anche il mondo della moda non è immune all’amore per i cani: Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, spesso condivide con i suoi follower scatti di Luce e Pina. Cani 'da passerella' anche quelli di Valentino Garavani, Pierpaolo Piccioli e Domenico Dolce, che con la casa di moda 'Dolce & Gabbana' ha realizzato un profumo per cani che porta il nome del suo 'fedelissimo' Fefè.