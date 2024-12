Giornata dei diritti umani 2024, l’impegno per un futuro di pace e giustizia

“I nostri diritti, il nostro futuro, proprio ora”. È questo il tema scelto in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, che ricorre il 10 dicembre 2024. “I diritti umani sono il fondamento di società pacifiche, giuste e inclusive” ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

La storia: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Giornata dei Diritti Umani ricorda l'anniversario di un impegno fondamentale assunto a livello globale: l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU). Questo documento storico, infatti, sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente da razza, colore, religione, genere, lingua, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione. La DUDU è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948: considerata un "modello comune di riferimento per tutti i popoli e le nazioni", tradotta in quasi 600 lingue, è una guida globale per le leggi e le politiche a livello internazionale, nazionale e locale, e rappresenta un pilastro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per un futuro più equo e sicuro

Per Volker Turk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, questi ultimi sono il filo comune che lega tutte insieme le persone nel mondo per promuovere pace e stabilità. L’invito per il 2024, dunque, è riconoscere l'importanza e la rilevanza che essi hanno nella quotidianità e le opportunità concrete a propria disposizione per farli valere. È infatti possibile cambiare la percezione della gente intorno a sé e sensibilizzarla, per esempio opponendosi ai discorsi d'odio e discriminazione, che avvengono in presenza e online, e contrastando la disinformazione e la circolazione delle false notizie che minano la dignità personale. La campagna di quest’anno delle Nazioni Unite, in particolare, si concentra su una prospettiva ben precisa: quella, cioè, per cui i diritti umani rappresentano una via verso soluzioni, giocando un ruolo fondamentale come forza preventiva, protettiva e trasformativa per il bene, specialmente in tempi di crisi, e sono la strada verso un futuro più equo, sostenibile e dignitoso per i singoli e la collettività.

Le 5 frasi più famose sui diritti umani

“La libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che dobbiamo” (Papa Giovanni Paolo II)

“Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di crescere che vengono accordate a ogni individuo” (Albert Einstein)

“La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani” (Kofi Annan)

“Non voglio combattere nessuno con nessuna arma; io non devo combattere per i miei diritti, i miei diritti devono venire da me” (Bob Marley)

“Non vale la pena avere dei diritti che non derivano da un dovere assolto bene” (Mahatma Gandhi)