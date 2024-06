Ghali: "Io, cancellato perché pro Palestina". La replica: un equivoco

"Dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato". A denunciarlo è Ghali, spiegando di essere stato eliminato dal Radio Italia Live che si terrà a Napoli il 27 giugno. La ragione - secondo l’artista - sarebbe l’aver chiesto un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina durante il concertone in piazza Duomo a Milano il 15 maggio. Gli organizzatori dell’evento smentiscono però qualsiasi censura: "Solo un equivoco", fanno sapere.