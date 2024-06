I romanzi di Grisham in edicola con i quotidiani di Editoriale Nazionale

Roma, 13 giugno 2024 – Il settimanale Gente e i quotidiani Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione colorano l’estate di giallo. Parte infatti venerdì 14 giugno una nuova iniziativa che porta in edicola i più bei romanzi di John Grisham: 25 titoli distribuiti assieme al settimanale e ai quotidiani.

Prosegue il sodalizio fra Gente, edito da Hearst e diretto da Umberto Brindani, e la grande letteratura internazionale: durante questo inverno i lettori si erano potuti immergere nei thriller di James Patterson e nelle opere di Ken Follet (25 libri veicolati da dicembre 2023), mentre da venerdì arrivano in edicola i romanzi più belli di Jonh Grisham, il re dei gialli giudiziari americani. Negli anni i suoi 49 libri sono diventati dei bestseller e dei film, sono stati tradotti in 50 lingue e hanno venduto oltre 300 milioni di copie.

In occasione del lancio di questa collana, Hearst Italia ha stretto una partnership con Editoriale Nazionale. I romanzi di Grisham, quindi, sono in edicola anche con i quotidiani Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. I romanzi vengono venduti a 9,90 euro, oltre al prezzo del giornale.

Si parte con “Il socio”, legal thriller che ha rivelato il talento di Grisham e lo ha consacrato come grande scrittore del genere. Dal libro, nel 1993, è stato tratto l’omonimo film con protagonista Tom Cruise e con regista Sydney Pollack. Tra i titoli venduti ci sono, solo per citarne alcuni, “Il broker”, che è parzialmente ambientato a Bologna, “Il momento di uccidere”, primo romanzo scritto da Grisham, e i suoi due lavori più recenti: “I ragazzi di Biloxi” e lo “Scambio”, romanzo in cui ritorna il protagonista de Il Socio.