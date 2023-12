Gastronomia italiana e musica internazionale. Il veglione è... Fico

Un’esplosione di gusto e divertimento per la notte più lunga dell’anno a Fico. La Fabbrica del cibo di Bologna (zona Caab) offre diverse opzioni per trascorrervi San Silvestro, potendo scegliere fra un cenone con festa, un ingresso con drink, e il semplice ingresso per partecipare alla festa.

L’atteso evento si svolgerà dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del 1° gennaio. Con la sua vasta selezione di ristoranti, Fico consente di personalizzare il cenone scegliendo tra le migliori offerte provenienti da tutto il Belpaese, e decidere anche l’intrattenimento musicale durante la serata.

I ristoranti, infatti, sono attigui alle sette piste da ballo, per questo oltre al menù è indicato il genere dell’intrattenimento musicale a scelta: live, commerciale, anni 70/80/90, latina e dance. Se il desiderio è invece assaporare più specialità culinarie, esiste anche la soluzione dell’ingresso con voucher Food o Drink per concedersi il lusso di mangiare e bere ciò che si desidera. Ci saranno tanti chioschi di street food aperti con diverse proposte culinarie.

Sul fronte delle danze, saranno ben sette le piste in funzione con sonorità che variano dagli anni Settanta e Ottanta, dalla cover band i Nessuna Pretesa alla musica latina e alle hit degli anni ’90, fino a una Pista del Ghiaccio in Musica nel Christmas Village Bologna. Quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta per ballare tutta la notte. Anche i più piccoli potranno divertirsi con la Baby Dance nell’Arena.

E per rendere l’atmosfera ancora più magica, nel Parco risuonerà l’allegria della marching band itinerante (foto). Un tocco speciale per un inizio 2024 difficile da dimenticare. Ovviamente, durante la serata, sarà possibile godere anche del Christmas Village.