Francesco Sarcina si risposa: chi è Nayra Garibo, la donna che l’ha conquistato

Francesco Sarcina, il carismatico frontman de Le Vibrazioni, ha finalmente coronato il suo sogno d'amore con Nayra Garibo, la pilota d'aerei che gli ha rubato il cuore. La coppia ha scelto la suggestiva cornice della Puglia per celebrare il loro "sì", in una cerimonia intima e romantica che ha fatto sognare tutti i presenti.

Un matrimonio da favola

La masseria La Macina, nei dintorni di Fasano, ha fatto da sfondo a questo evento esclusivo. Tra gli ulivi secolari e il bianco accecante della struttura, Francesco e Nayra hanno scambiato le loro promesse d'amore poco prima del tramonto, in una cerimonia all'aperto riservata solo agli amici più cari e agli affetti più stretti.

Francesco Sarcina, leader del gruppo "Le vibrazioni", si è sposato per la seconda volta

Chi è Nayra Garibo?

Nayra Garibo, la splendida sposa trentenne, è una donna dalle mille sfaccettature. Di origini messicane, ha conquistato il cuore di Sarcina non solo con la sua bellezza, ma anche con la sua passione per il volo. Pilota d'aerei di professione, Nayra rappresenta il perfetto connubio tra avventura e dolcezza, caratteristiche che hanno sicuramente affascinato il rocker milanese.

La bellissima neo-sposa Nayra Garibo

Una storia d'amore che vola alto

L'amore tra Francesco e Nayra è sbocciato cinque anni fa, e da allora non ha fatto che crescere. La coppia ha già una figlia, la piccola Yelaiah, nata nel 2021, che ha ulteriormente cementato il loro legame. La scelta di sposarsi in Puglia non è casuale: la regione, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua atmosfera romantica, rappresenta perfettamente l'unione tra la passione rock di Francesco e lo spirito libero di Nayra.

I dettagli della cerimonia

Il matrimonio è stato un vero e proprio evento "Puglia style". Francesco è arrivato accompagnato dalla madre, visibilmente emozionata, mentre Nayra, fedele alla tradizione, si è fatta attendere per una decina di minuti. A officiare il rito civile è stato l'amico Pinuccio, l'inviato pugliese di Striscia la notizia, che ha saputo alleggerire l'atmosfera con la sua verve comica.

Un nuovo capitolo

Per Francesco Sarcina, questo matrimonio rappresenta un nuovo inizio. A cinque anni dalla fine del suo precedente matrimonio con Clizia Incorvaia, il cantante ha ritrovato la felicità accanto a Nayra. La coppia, che attualmente vive a Milano, ha dimostrato che l'amore può davvero far volare alto, sia metaforicamente che letteralmente.

Questo matrimonio segna l'inizio di un nuovo capitolo nella vita di Francesco Sarcina e Nayra Garibo. Con la loro unione, hanno dimostrato che la musica e il volo possono fondersi in una perfetta armonia d'amore. Non ci resta che augurare a questa coppia un futuro radioso, pieno di successi e di voli pindarici, sia in cielo che sulla terra.