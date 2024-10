Il festival di Luce! apre le porte all’intelligenza artificiale: programma, ospiti e temi della giornata evento

Ormai ci siamo: il conto alla rovescia è partito. Manca sempre meno al 19 ottobre, quando il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze diventerà il cuore pulsante del Festival di Luce!, una giornata completamente gratuita e aperta al pubblico (previa iscrizione a questo link) interamente dedicata a riflettere su come l'Intelligenza Artificiale possa cambiare le nostre vite, dalla scuola al lavoro, dai diritti umani alla coesione sociale, fino all'amore e alla comunicazione.

L'intento è chiaro: aprire un dialogo su opportunità e rischi dell'AI, con un focus particolare su come questa possa favorire l'integrazione, la cooperazione sociale e la tutela dei diritti. Il Festival di Luce! sarà un evento ricco di spunti, riflessioni e momenti emozionanti. Il pubblico avrà l'opportunità di confrontarsi con esperti di diversi settori e scoprire come l'Intelligenza Artificiale sta plasmando il nostro futuro, senza dimenticare il ruolo fondamentale dell'umanità, della creatività e dei diritti.

L'evento, moderato dalla direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! Agnese Pini e condotto dalla giornalista Monica Peruzzi, vedrà la partecipazione e gli interventi di figure di spicco come il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; il pianista Giovanni Allevi, il podcaster Gianluca Gazzoli e molti altri ancora. Al centro del dibattito ci saranno temi come la relazione tra AI e lavoro, i diritti umani, la scuola e l'inclusione.

Per la direttrice Pini, padrona di casa dell'evento, l'obiettivo del festival sarà "creare uno spazio di dialogo aperto e inclusivo, dove poter riflettere insieme su come l'AI possa rappresentare sia un enorme opportunità, che una sfida complessa da gestire". La sindaca Funaro invece vuole accendere un faro sulle sfide e le opportunità che le nuove tecnologie porteranno nel mondo del lavoro: “Il futuro delle professioni dipende dal modo in cui sfrutteremo la tecnologia come alleata". Mentre Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, evidenzierà l'impegno della Toscana nel "governare le nuove tecnologie" con un focus particolare sulla cybersicurezza.

Nel corso della giornata si terrà anche la seconda edizione del “Premio Luce! Startup Inclusiva”, realizzato in collaborazione con STARTUPITALIA - media company che punta a diffondere la cultura dell'innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro- e REKEEP - il primo Gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management. Il premio verrà consegnato da Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG di Rekeep e Chiara Trombetta, Direttore Media e Eventi di Startup Italia.

Per prenotarti gratuitamente e consultare il programma aggiornato clicca qui