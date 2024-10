Fernet-Branca e Maria Callas. Icone al cinema

Fernet-Branca, l’amaro icona di Fratelli Branca Distillerie, ha debuttato a Venezia nel film ’Maria’, diretto dal regista cileno Pablo Larraín e presentato in anteprima mondiale il 29 agosto al Festival del Cinema di Venezia. Il biopic, acclamato e tanto atteso dal pubblico, vede il ritorno sul grande schermo dell’attrice Angelina Jolie nei panni proprio della leggendaria soprano Maria Callas. Scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders), e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures e Jonas Dornbach per Komlizen Film, il film racconta la straordinaria e affascinante storia della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70.

Ma qual è il legame che unisce Fernet-Branca e Maria Callas? Secondo alcune ricostruzioni storiche, permeate dal mito della Divina, la Callas amava godersi un buon bicchiere di amaro Branca nei momenti di svago, insieme agli amici e a Onassis, sia a Milano che durante le sue tournée, ma soprattutto prima di salire sul palco. Rituale preparatorio, toccasana per le corde vocali o guilty pleasure, si narra che la Callas fosse solita bere proprio un bicchierino di Fernet-Branca arricchito con foglie di menta prima delle sue esibizioni. Il mix riscaldava la sua potente voce e la preparava a incantare il pubblico in sala.

Leggenda narra, inoltre, che proprio questa abitudine diede il là alla nascita di un altro prodotto storico di casa Branca, il Brancamenta. Due icone a confronto, per la prima volta insieme sul grande schermo pronte ad affascinare cultori e non solo: l’inimitabile amaro, la cui ricetta storica è rimasta invariata dal 1845 e tramandata di generazione in generazione e Maria Callas, diva e donna ricca di personalità e fascino. "Siamo orgogliosi di essere parte di questo straordinario progetto cinematografico – afferma Niccolò Branca, AD e Presidente di Fratelli Branca Distillerie –. E vedere il nostro iconico amaro in un racconto così unico che celebra la Divina in un contesto così prestigioso e di alto profilo".