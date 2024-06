Fedez: "Con Chiara relazione tossica"

"Era una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene...": ieri Fedez, su Twitch, è tornato a parlare della rottura con Chiara Ferragni. E sempre ieri per Fedez si è chiusa la vicenda sul possesso del podcast Muschio Selvaggio, vicenda che l’aveva visto contrapposto all’ex amico Luis Sal, che aveva bollato il rapper via social con la famosa frase diventata tormentone: "Dillo alla mamma, dillo all’avvocato". Il tribunale ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Fedez. Muschio è di Sal al 100%.